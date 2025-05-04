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Лето — не повод расслабляться: четыре ошибки, которые убивают вашу кожу под солнцем

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Лето — пора солнца, отпусков и... мифов о том, что кожа «отдыхает» и может обойтись без полноценного ухода. Некоторые уверены, что в жаркий сезон лучше отказаться от кремов, сывороток и процедур, чтобы «не перегружать» кожу. Но действительно ли коже нужен отдых от ухода, или это распространённое заблуждение? Давайте разберёмся.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Миф 1: «Летом кожа сама справляется»

Да, летом кожа становится менее сухой за счёт высокой влажности и активной работы сальных желёз. Но это не означает, что ей не нужен уход. Наоборот — под воздействием солнца, пыли, пота и жары кожа нуждается в очищении, увлажнении и защите даже больше, чем зимой. Пренебрежение базовыми этапами ухода может привести к закупорке пор, высыпаниям и обезвоживанию.

Миф 2: «Кремы и сыворотки перегружают кожу в жару»

Слишком плотные или неподходящие текстуры действительно могут вызывать дискомфорт, но это не повод полностью отказываться от средств. Летом стоит пересмотреть косметичку и отдать предпочтение лёгким гелям, флюидам, эмульсиям и сывороткам на водной основе. Главное — подобрать уход по сезону, а не исключать его вовсе.

Миф 3: «SPF заменяет весь уход»

Солнцезащитный крем защищает от УФ-излучения, но не решает других задач: он не увлажняет, не восстанавливает и не очищает кожу. SPF — это лишь один из этапов ухода, а не его замена. Полноценный летний уход включает мягкое очищение, тонизирование, лёгкое увлажнение и обязательную фотозащиту.

Миф 4: «Кожа должна дышать без косметики»

Кожа не дышит в привычном смысле слова — она получает кислород изнутри, через кровь. Поэтому никакие кремы не «мешают ей дышать». Зато средства ухода формируют защитный барьер, удерживают влагу и поддерживают здоровое состояние кожи в условиях летнего стресса.

Отказываться от ухода летом — ошибка, которая может обернуться неприятными последствиями для вашей кожи. Не устраивайте «перерывов» без причины — просто адаптируйте рутину под сезон.

Уточнения

Ле́то — одно из четырёх времён года, между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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