Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025

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1:31
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Если подводка делает взгляд тяжёлым и уставшим, дело не в возрасте — а в технике. Визажист Лорен Хейл показывает, как один маленький приём может зрительно "подтянуть" глаза и освежить лицо без усилий.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

"Толстая линия — и глаза поплыли"

Классическая стрелка прямо над ресницами делает глаза визуально меньше, особенно если кожа уже не такая упругая.

"Такой способ подчёркивает текстуру века и создаёт нависший эффект", — объясняет Лорен.

Что делать вместо этого

  • Поднимите слегка верхнее веко.

  • Возьмите мягкий карандаш.

  • Заполните промежутки между ресницами лёгкими штрихами.

Этот приём не рисует "стрелку", а как бы визуально уплотняет линию роста ресниц — взгляд становится чётче, а лицо моложе.

В чём магия

Это не новая подводка — это новый подход. Подчёркивание межресничного пространства делает глаза выразительными без грубых линий и "эффекта панды".

"Не отказывайтесь от чёрной подводки. Просто рисуйте её иначе", — уверяет Хейл.

Можно использовать чёрный, коричневый или даже цветной карандаш — главное, чтобы линия была мягкой, невидимой и точно в межресничке.

Идеально для макияжа 40+ и не только

Такой способ подводки:

  • не подчеркивает морщинки;

  • визуально приподнимает уголки глаз;

  • не утяжеляет взгляд;

  • работает даже без теней и туши.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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