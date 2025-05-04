Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если подводка делает взгляд тяжёлым и уставшим, дело не в возрасте — а в технике. Визажист Лорен Хейл показывает, как один маленький приём может зрительно "подтянуть" глаза и освежить лицо без усилий.

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"Толстая линия — и глаза поплыли"

Классическая стрелка прямо над ресницами делает глаза визуально меньше, особенно если кожа уже не такая упругая.

"Такой способ подчёркивает текстуру века и создаёт нависший эффект", — объясняет Лорен.

Что делать вместо этого

Поднимите слегка верхнее веко.

Возьмите мягкий карандаш.

Заполните промежутки между ресницами лёгкими штрихами.

Этот приём не рисует "стрелку", а как бы визуально уплотняет линию роста ресниц — взгляд становится чётче, а лицо моложе.

В чём магия

Это не новая подводка — это новый подход. Подчёркивание межресничного пространства делает глаза выразительными без грубых линий и "эффекта панды".

"Не отказывайтесь от чёрной подводки. Просто рисуйте её иначе", — уверяет Хейл.

Можно использовать чёрный, коричневый или даже цветной карандаш — главное, чтобы линия была мягкой, невидимой и точно в межресничке.

Идеально для макияжа 40+ и не только

Такой способ подводки:

не подчеркивает морщинки;

визуально приподнимает уголки глаз;

не утяжеляет взгляд;

работает даже без теней и туши.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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