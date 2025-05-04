Подводка, которая старит: старый способ уже не работает — вот как рисовать стрелки в 2025

Если подводка делает взгляд тяжёлым и уставшим, дело не в возрасте — а в технике. Визажист Лорен Хейл показывает, как один маленький приём может зрительно "подтянуть" глаза и освежить лицо без усилий.
Классическая стрелка прямо над ресницами делает глаза визуально меньше, особенно если кожа уже не такая упругая.
"Такой способ подчёркивает текстуру века и создаёт нависший эффект", — объясняет Лорен.
Поднимите слегка верхнее веко.
Возьмите мягкий карандаш.
Заполните промежутки между ресницами лёгкими штрихами.
Этот приём не рисует "стрелку", а как бы визуально уплотняет линию роста ресниц — взгляд становится чётче, а лицо моложе.
Это не новая подводка — это новый подход. Подчёркивание межресничного пространства делает глаза выразительными без грубых линий и "эффекта панды".
"Не отказывайтесь от чёрной подводки. Просто рисуйте её иначе", — уверяет Хейл.
Можно использовать чёрный, коричневый или даже цветной карандаш — главное, чтобы линия была мягкой, невидимой и точно в межресничке.
Такой способ подводки:
не подчеркивает морщинки;
визуально приподнимает уголки глаз;
не утяжеляет взгляд;
работает даже без теней и туши.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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