Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах

Волосы выпадают пучками, кожа головы зудит, а расчёска каждый день пугает? Прежде чем винить гормоны и стресс, загляните в ванную. Точнее — в состав своего шампуня.
Если на этикетке в первых строчках значатся SLS (Sodium Lauryl Sulfate) или SLES (Sodium Laureth Sulfate) — значит, вы моете голову агрессивной пеной. Эти компоненты разрушают естественную защиту кожи, вызывают сухость, зуд и перхоть. Волосы становятся ломкими и тусклыми.
Силиконы (ищите окончания -cone и -xane) обещают "шёлковую гладкость". На деле — создают пленку, которая со временем закупоривает кожу головы, нарушая питание волосяных луковиц. А там и до выпадения рукой подать.
Парабены и искусственные ароматизаторы — частые виновники аллергии и воспалений, которые делают волосы тоньше и слабее. Если локоны начали сыпаться, проверьте, нет ли этих ингредиентов в вашем средстве.
Налейте немного шампуня в стакан воды и встряхните.
Пена обильная и долго держится, вода мутная? Слишком много химии.
Пены мало, вода быстро осветляется? Формула мягче и безопаснее.
Выбирайте шампуни с натуральными маслами.
Попробуйте мыть голову ржаной мукой — она мягко очищает и сохраняет pH.
Ополаскивайте волосы отваром крапивы или ромашки — для блеска и успокоения кожи.
Мойте голову тёплой, не горячей водой.
Жирная кожа, сухие кончики? Используйте метод "мыть только корни".
И самое важное: не расчёсывайте мокрые волосы — они уязвимы и ломаются от любого движения.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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