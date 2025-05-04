Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах

Волосы выпадают пучками, кожа головы зудит, а расчёска каждый день пугает? Прежде чем винить гормоны и стресс, загляните в ванную. Точнее — в состав своего шампуня.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Шампунь как средство для посуды

Если на этикетке в первых строчках значатся SLS (Sodium Lauryl Sulfate) или SLES (Sodium Laureth Sulfate) — значит, вы моете голову агрессивной пеной. Эти компоненты разрушают естественную защиту кожи, вызывают сухость, зуд и перхоть. Волосы становятся ломкими и тусклыми.

Иллюзия гладкости от силиконов

Силиконы (ищите окончания -cone и -xane) обещают "шёлковую гладкость". На деле — создают пленку, которая со временем закупоривает кожу головы, нарушая питание волосяных луковиц. А там и до выпадения рукой подать.

Парабены и отдушки: враги под прикрытием

Парабены и искусственные ароматизаторы — частые виновники аллергии и воспалений, которые делают волосы тоньше и слабее. Если локоны начали сыпаться, проверьте, нет ли этих ингредиентов в вашем средстве.

Простой тест: химия или забота

Налейте немного шампуня в стакан воды и встряхните.

Пена обильная и долго держится, вода мутная? Слишком много химии.

Пены мало, вода быстро осветляется? Формула мягче и безопаснее.

Что делать: мягкий уход и народные хитрости

Выбирайте шампуни с натуральными маслами.

Попробуйте мыть голову ржаной мукой — она мягко очищает и сохраняет pH.

Ополаскивайте волосы отваром крапивы или ромашки — для блеска и успокоения кожи.

Мойте голову тёплой, не горячей водой.

Жирная кожа, сухие кончики? Используйте метод "мыть только корни".

И самое важное: не расчёсывайте мокрые волосы — они уязвимы и ломаются от любого движения.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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