Шкаф без дедлайнов: одежда, которая не спрашивает, сколько вам лет

Быть стильным — это не про цифры в паспорте. Современная мода стирает возрастные границы, предлагая каждому поколению инструменты для самовыражения. Сегодня подиумы и витрины больше не принадлежат только молодым: они отражают мудрость, свободу и уверенность вне возраста.
Это время, когда мода — игра, а гардероб — поле для смелых решений. В этом возрасте хочется пробовать всё: неожиданные принты, дерзкие формы, контрасты.
С годами вкус становится тоньше. В моде этого периода меньше случайностей, больше смысла и комфорта.
Мода после 60 — это не возраст, это состояние души. Здесь на первом плане — комфорт, но с характером.
Главное правило: никаких правил — только ваше настроение и вкус.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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