Шкаф без дедлайнов: одежда, которая не спрашивает, сколько вам лет

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Быть стильным — это не про цифры в паспорте. Современная мода стирает возрастные границы, предлагая каждому поколению инструменты для самовыражения. Сегодня подиумы и витрины больше не принадлежат только молодым: они отражают мудрость, свободу и уверенность вне возраста.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

20-30 лет: эксперимент как стиль жизни

Это время, когда мода — игра, а гардероб — поле для смелых решений. В этом возрасте хочется пробовать всё: неожиданные принты, дерзкие формы, контрасты.

Смешивайте уличный стиль с классикой — получится свежо.

Добавляйте яркие цвета, чтобы подчеркнуть индивидуальность.

Не бойтесь выделяться — аксессуары здесь работают как манифест.

Универсальные вещи — база, которую легко адаптировать под любой случай.

40-50 лет: уверенность в каждом шве

С годами вкус становится тоньше. В моде этого периода меньше случайностей, больше смысла и комфорта.

Выбирайте ткани, которые не только красиво сидят, но и дышат.

Качественные пальто, базовая обувь, благородные оттенки — ваш стиль говорит за вас.

Слоистые комплекты и фактурные материалы добавят образу глубины.

Современные акценты в аксессуарах освежат даже классический образ.

60+ лет: стиль как наслаждение собой

Мода после 60 — это не возраст, это состояние души. Здесь на первом плане — комфорт, но с характером.

Подчёркивайте силуэт, не жертвуя удобством.

Цвета могут быть мягкими или сочными — главное, чтобы они радовали.

Элегантность в деталях: украшения, платки, сумки — всё это работает на образ.

Главное правило: никаких правил — только ваше настроение и вкус.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.