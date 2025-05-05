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Пушистость под контролем: 7 бьюти-продуктов, которые изменят вашу укладку, придав ей мягкость и невероятный блеск

4:01
Моя семья » Красота и стиль

Укрощение непослушных волос часто кажется почти невыполнимой задачей. Но в 2025 году рынок предлагает множество средств для вьющихся волос, которые помогают не только уменьшить проявления "пушистости" на голове, но и сохранить здоровье и мягкость ваших локонов.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Причины вьющихся волос могут быть разнообразными: от природной текстуры до химической обработки и погодных условий. Влажность, в частности, играет ключевую роль. Когда волосы впитывают влагу из воздуха, их внешний слой набухает, что приводит к нежелательным завиткам.

Независимо от того, сухие ли у вас волосы от природы, жирные или ломкие после многочисленных укладок, существует множество средств, которые помогут справиться с этой проблемой.

Для борьбы с пушистостью волос следуйте нескольким простым советам:

  1. Начните с хорошей стрижки. Обрежьте сухие и секущиеся концы. Секущиеся кончики могут повредить волосы и сделать их более пушистыми. Регулярная стрижка поможет сохранить здоровье волос и уменьшить их пушистость.
  2. Снижайте температуру воды. Горячий душ может быть приятным, но он может повредить волосы. Высокая температура воды приподнимает чешуйки кутикулы, что приводит к потере влаги. Выбирайте теплый, но не горячий душ, чтобы сохранить здоровье волос.
  3. Подбирайте правильные средства для ухода. Важно использовать шампунь, который подходит вашему типу волос. Для борьбы с пушистостью выбирайте шампунь для сухих волос, который содержит кондиционирующие компоненты. Это поможет сохранить волосы гладкими и мягкими.

Бьюти-редакторы греческого издания Bovary собрали для вас рекомендации по продуктам, которые помогут радикально справиться с пушистостью волос:

  • Color Wow, Dream Coat — Сверхъестественный спрей. Этот спрей — настоящая находка для тех, кто мечтает о гладких и блестящих волосах. Он создает невидимую пленку, которая защищает волосы от влаги и придает им зеркальный блеск. Подходит для всех типов волос и сохраняет эффект до трех процедур мытья.
  • Kerastase, Discipline Spray Fluidissime — Спрей для непослушных волос. Этот спрей обеспечивает 72 часа защиты от пушения, жары и влажности. Он придает волосам мягкость и облегчает укладку, делая их послушными.
  • Redken, Frizz Dismiss — Сыворотка против пушистости. Эта сыворотка питает волосы и укрощает непослушные пряди. Она придает волосам интенсивный блеск и защищает их от влажности.
  • Kérastase Gloss Absolu Glaze Drops — Масло для гладких и блестящих волос. Это легкое масло с маслом дикой розы делает волосы блестящими и шелковистыми. Оно идеально подходит для длинных вьющихся волос, которым необходимо разглаживание.
  • Davines, OI All in One Milk — Несмываемое средство. Этот легкий спрей придает волосам мягкость, распутывает их и контролирует пушистость. Он также защищает волосы от воздействия высоких температур.
  • Briogeo, Farewell Frizz — Rosarco Milk Leave-In Conditioning Spray. Этот спрей уменьшает пушистость волос на срок до 48 часов. Он удерживает влагу и предотвращает пушение.
  • MoroccanOil, Frizz Shield Spray — Спрей для волос, склонных к вьющимся. Этот легкий спрей делает волосы шелковистыми и мягкими, отталкивает влагу и защищает от пушения. Он сохраняет эффект на несколько дней.

С этими средствами ваши волосы будут выглядеть идеально гладкими и ухоженными, независимо от погодных условий!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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