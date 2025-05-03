Эти ароматы пахнут свободой, риском и чуть-чуть наглостью

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда мужчина выбирает аромат, он выбирает не просто запах — он выбирает впечатление, которое останется после него. И хотя отечественные парфюмы становятся всё популярнее, именно импортные духи часто оказываются вне конкуренции.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парфюм

1. One Million — Paco Rabanne

Этот аромат сложно спутать: пряные древесные ноты с выраженной сладостью делают его идеальным выбором для тех, кто любит внимание. Он яркий, мощный и буквально заявляет о себе.

Идеален для вечерних встреч, ужинов или событий, где важен эффект. Проекция и стойкость — на высоте: One Million легко продержится до самого утра. Но будьте осторожны: в жару его насыщенность может показаться удушающей.

2. Acqua di Giò — Giorgio Armani

Классика вне времени. Acqua di Giò — это прохлада, морской бриз и лёгкость. Парфюм будто создан для тех, кто живёт в ритме природы и ценит лёгкость во всём.

Он не кричит — он шепчет. Идеальный аромат на каждый день и жаркое лето. Универсален и понятен, особенно для тех, кто только начинает знакомство с миром парфюмерии.

3. Sauvage — Dior

Энергия, дикость и та самая уверенность, которую не нужно доказывать. Sauvage — это восточный fougère с выраженной мужской харизмой. Он сочетает свежесть и чувственность, заставляя оборачиваться.

Стойкость — впечатляющая. Но стоит помнить: аромат мощный, и его цена кусается. Выбирают его мужчины, которым есть, что сказать — даже без слов.

4. Bleu de Chanel — Chanel

Идеальный баланс свободы и сдержанности. Древесно-цитрусовый и безошибочно элегантный, Bleu подходит и под деловой костюм, и под белую футболку.

Да, он стоит недёшево, и да, его стойкость чуть слабее, чем у других. Но если вы ищете аромат с характером, который не нужно объяснять — это он.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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