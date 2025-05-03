Очищение, после которого не остаётся ничего… кроме экземы

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — наш первый барьер. Когда она воспалена, чешется или шелушится, хочется решить проблему быстро. Но не всё так просто. Экзема — не просто сыпь, а целый комплекс нарушений, и часто она требует больше, чем просто увлажнение.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за кожей

Что такое экзема на самом деле

Под этим термином скрывается группа заболеваний, сопровождающихся зудом, покраснением и раздражением кожи. Самый распространённый тип — атопический дерматит. У таких пациентов нарушен защитный барьер кожи: она не удерживает влагу, быстро пересыхает и начинает трескаться.

Заболевание нередко появляется у детей, но взрослые тоже в зоне риска. Генетика играет свою роль, но есть и внешние раздражители — климат, аллергены, стресс, а также сбои в работе иммунной системы.

Почему важно не тянуть с лечением

Многие игнорируют первые признаки — лёгкое покраснение или зуд. А зря. При наличии аллергии экзема может стремительно обостриться. Если у вас есть подозрения, не затягивайте с визитом к дерматологу.

Чего избегать при экземе

Вот краткий список врагов раздражённой кожи:

Агрессивные отшелушивающие средства. Они только усугубляют сухость.

Косметика с ароматизаторами и спиртом.

Салфетки для снятия макияжа — чаще всего содержат раздражающие компоненты.

Контакт с пылью, пыльцой, шерстью — всё это может спровоцировать обострение.

Иногда достаточно убрать один раздражающий фактор — и кожа начинает восстанавливаться. Уход при экземе должен быть деликатным, максимально щадящим. Это не просто уход — это лечение.

Уточнения

Экзема (др.-греч. ἔκζεμα — высыпание на коже, от ἐκζέω — вскипаю) — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи, обусловленное серьёзным воспалением преимущественно сосочкового слоя дермы и очаговым спонгиозом шиповатого эпидермиса, проявляющаяся полиморфно зудящей сыпью.



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