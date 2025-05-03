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Витамины не помогут, если вы продолжаете это делать с ногтями

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Стойкий маникюр стал настоящим спасением для тех, кто хочет всегда выглядеть ухоженно. Но за красивым блеском иногда скрывается неприятная правда: после снятия покрытия ногти могут стать ломкими, тонкими и тусклыми — буквально как бумага.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Мастера предупреждают:

"Этот способ снятия полуперманентного лака не подходит", — подчёркивают специалисты из испанского издания Telva. Всё дело в технике.

Грубость — главный враг ногтей

Если лак сдирается в спешке, а вместо аккуратного снятия применяется жёсткое спиливание или "шлифовка", ногтевая пластина может сильно пострадать. Использование абразивного круга часто делает ногти тоньше, ослабляя их структуру и увеличивая риск расслоения.

Дайте ногтям передышку

Когда ногти от природы склонны к сухости и ломкости, важно вовремя притормозить. В таких случаях мастера советуют сделать паузу в маникюре и дать ногтям отдохнуть. Подпитать их можно с помощью витаминов, особенно тех, что способствуют укреплению и увлажнению.

Как восстановить здоровье ногтей

Хороший вариант — уходовые средства с кератином. Они помогают восстановить структуру и укрепляют ногтевую пластину. А если всё же хочется вернуться к маникюру, лучше выбирать полуперманентное покрытие с витаминами — оно бережнее относится к ногтям.

Иногда меньше — значит лучше. Красота — это не только внешний вид, но и здоровье, в том числе таких, казалось бы, мелочей, как ногти.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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