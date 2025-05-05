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Этот ингредиент сможет вернуть вашей коже молодость: научные факты и рекомендации корейских красавиц

3:53
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Каждый знает, что для поддержания здоровья и сияния кожи необходимо регулярно очищать её, увлажнять и использовать солнцезащитные средства. Но что, если мы расскажем вам о ещё одном волшебном ингредиенте, который может значительно улучшить состояние вашей кожи? Речь идёт о женьшене — растении, которое веками используется в корейской системе ухода за кожей.

Женьшень
Фото: creativecommons.org by Drginseng is licensed under Own work
Женьшень

Женьшень: чудодейственный корень из Азии

Женьшень, или панакс, — это корень, который растёт в Азии и некоторых частях Северной Америки. Его уникальные свойства известны уже много веков. В 2017 году учёные обнаружили, что женьшень богат гинзенозидами — веществами, которые могут восстанавливать нервную систему и защищать клетки от повреждений.

Женьшень против морщин

Морщины — неприятный признак старения, который рано или поздно появляется у каждого из нас. Исследования показывают, что регулярное использование продуктов с женьшенем может помочь замедлить их появление. Этот чудодейственный ингредиент улучшает кровообращение и насыщает кожу кислородом, что способствует её обновлению и замедляет процессы старения.

Как женьшень сохраняет молодость кожи

С возрастом наша кожа теряет коллаген, что приводит к её дряблости и появлению морщин. Женьшень помогает бороться с этой проблемой, стимулируя выработку коллагена и улучшая эластичность кожи. Он также содержит витамины D и B12, которые способствуют лучшему кровообращению и притоку питательных веществ.

Избавление от отёков с помощью женьшеня

Отёки и воспаления часто возникают из-за плохого кровообращения, что приводит к задержке жидкости в организме. Женьшень улучшает кровообращение и насыщает клетки кислородом, благодаря чему отёки уменьшаются, а кожа становится более свежей и здоровой.

Женьшень в косметике: идеальное решение для вашей кожи

Женьшень можно найти в составе множества косметических средств, которые подходят для всех типов кожи, включая чувствительную. Он увлажняет, питает, защищает и делает кожу более упругой и сияющей.

Как выбрать идеальное средство с женьшенем?

Чтобы выбрать средство с женьшенем, которое подойдёт именно вам, нужно определить свои потребности. Вот несколько рекомендаций от бьюти-редакторов греческого издания Bovary:

  • Embryolisse Hydra-Crème Energizing — это крем, который обогащён витамином С и экстрактом женьшеня. Он стимулирует кожу, придаёт ей энергию и увлажняет на длительное время. Подходит для всех типов кожи.
  • Mario Badescu Ginseng Moist Cream — лёгкий увлажняющий крем, который идеально подходит для зимнего периода. Он улучшает кровообращение и придаёт коже сияние. Быстро впитывается и не оставляет жирного блеска.
  • Origins GinZing Ultra-Hydrating Energy-Boosting Cream — насыщенный увлажняющий крем, который увлажняет кожу до 72 часов. Содержит кофеин и женьшень, которые придают коже яркость и жизненную силу.
  • Сыворотка «Красота Чосона» (Beauty of Joseon - Revive Serum) — восстанавливающая сыворотка, которая питает и оживляет тусклую и безжизненную кожу. Содержит ниацинамид, трегалозу и фильтрат секреции улитки.
    Женьшень — это уникальный ингредиент, который может стать вашим верным помощником в борьбе за красивую и упругую кожу. Попробуйте средства с женьшенем и убедитесь в их эффективности сами!

Уточнения

Женьше́нь (от кит. трад. 人參, упр. 人参, пиньинь rénshēn, палл. жэньшэнь; лат. Pánax) («Корень жизни») — многолетнее травянистое растение, род семейства Аралиевые.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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