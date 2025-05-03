На расческе — порядок, в голове — хаос: четыре укладки на крайний случай

Выбор идеальной прически для важного события — задача не из простых. Это не про универсальные советы, а про индивидуальность. Важна каждая деталь: структура и длина волос, форма лица, шея… даже вырез платья может изменить всё.
"Тип волос, их текстура, длина и цвет — это отправная точка", — уверена генеральный директор испанской парикмахерской Telva, Алессандра Кьярелло.
Важно, чтобы прическа не спорила с образом, а гармонично его дополняла. Например, платье с высоким воротом требует более лаконичного решения, чем наряд с открытыми плечами.
Лучшие образы строятся на естественности. Прическа должна подчеркивать черты лица, а не затмевать их. Немного блеска, изящный контур — и вы в центре внимания.
Утренние прически, которые работают
Низкий пучок с глянцем — это вечная классика. Такой образ отлично смотрится с акцентными серьгами или винтажными ободками. Главное — ухоженный блеск. Используйте средства для сияния волос.
Мягкие волны — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть романтично и естественно.
"Они создают легкую, мечтательную атмосферу", — делится стилист Моника Мартинес.
Подходит под любой формат — от утренней прогулки до вечернего ужина.
Косы в любой интерпретации — это всегда "вау-эффект". Будь то небрежные косы или сложные плетения, они добавляют текстуру и непринужденную элегантность. Особенно хороши в образах с наполовину распущенными волосами.
Минимализм, который покоряет. Прямой пробор, блестящие волосы, собранные у основания шеи.
"Он придаёт чёткость чертам лица и открывает пространство для ярких украшений", — говорит стилист Рози Фернандес.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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