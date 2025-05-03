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На расческе — порядок, в голове — хаос: четыре укладки на крайний случай

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Выбор идеальной прически для важного события — задача не из простых. Это не про универсальные советы, а про индивидуальность. Важна каждая деталь: структура и длина волос, форма лица, шея… даже вырез платья может изменить всё.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

"Тип волос, их текстура, длина и цвет — это отправная точка", — уверена генеральный директор испанской парикмахерской Telva, Алессандра Кьярелло.

Важно, чтобы прическа не спорила с образом, а гармонично его дополняла. Например, платье с высоким воротом требует более лаконичного решения, чем наряд с открытыми плечами.

Сдержанный шик как основа

Лучшие образы строятся на естественности. Прическа должна подчеркивать черты лица, а не затмевать их. Немного блеска, изящный контур — и вы в центре внимания.

Утренние прически, которые работают

Гладкая прическа

Низкий пучок с глянцем — это вечная классика. Такой образ отлично смотрится с акцентными серьгами или винтажными ободками. Главное — ухоженный блеск. Используйте средства для сияния волос.

Рябь

Мягкие волны — идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть романтично и естественно.

"Они создают легкую, мечтательную атмосферу", — делится стилист Моника Мартинес.

Подходит под любой формат — от утренней прогулки до вечернего ужина.

Романтические косички

Косы в любой интерпретации — это всегда "вау-эффект". Будь то небрежные косы или сложные плетения, они добавляют текстуру и непринужденную элегантность. Особенно хороши в образах с наполовину распущенными волосами.

Низкий конский хвост

Минимализм, который покоряет. Прямой пробор, блестящие волосы, собранные у основания шеи.

"Он придаёт чёткость чертам лица и открывает пространство для ярких украшений", — говорит стилист Рози Фернандес.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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