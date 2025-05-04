Солнцезащитный крем — это то, что корейцы используют каждый день, даже в юности. Это неотъемлемая часть их ухода за кожей.
Не менее важна забота о коже вокруг глаз. Эта зона часто первой выдает признаки старения. Кожа вокруг глаз очень чувствительна, поэтому важно использовать средства, специально разработанные для этой области. Из-за своей чувствительности эта зона может часто страдать от сухости, что приводит к появлению мелких морщинок.
Корейские кремы для кожи вокруг глаз обладают уникальными формулами, которые обеспечивают длительное увлажнение. Их нежные текстуры идеально сочетаются с другими средствами по уходу за кожей, предотвращая появление пятен, раздражения и жжения, которые могут вызвать некоторые кремы иностранных брендов.
Многие корейские бренды добавляют в свои кремы светоотражающие ингредиенты, такие как экстракты золота или жемчуга, которые помогают осветлить кожу и сделать мешки под глазами менее заметными.
Если вас беспокоят сухость, утрата упругости, появление тонких линий и морщин вокруг глаз, обязательно включите в свой уход крем для этой зоны. Увлажнение, которое они обеспечивают, поможет решить любые проблемы.
При выборе крема для кожи вокруг глаз обращайте внимание на его дерматологическую проверку и наличие клинических результатов. Также важно, чтобы средство подходило для вашего типа кожи и решало ваши конкретные проблемы.
В этом обзоре бьюти-редакторы греческого издания Bovary представили четыре корейских крема для кожи вокруг глаз, которые мгновенно действуют и дают видимые результаты:
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".