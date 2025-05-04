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Корейские чудеса: 4 крема для кожи вокруг глаз, которые действительно работают

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Солнцезащитный крем — это то, что корейцы используют каждый день, даже в юности. Это неотъемлемая часть их ухода за кожей.

Кореянка
Фото: freepik.com by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кореянка

Не менее важна забота о коже вокруг глаз. Эта зона часто первой выдает признаки старения. Кожа вокруг глаз очень чувствительна, поэтому важно использовать средства, специально разработанные для этой области. Из-за своей чувствительности эта зона может часто страдать от сухости, что приводит к появлению мелких морщинок.

Корейские кремы для кожи вокруг глаз обладают уникальными формулами, которые обеспечивают длительное увлажнение. Их нежные текстуры идеально сочетаются с другими средствами по уходу за кожей, предотвращая появление пятен, раздражения и жжения, которые могут вызвать некоторые кремы иностранных брендов.

Многие корейские бренды добавляют в свои кремы светоотражающие ингредиенты, такие как экстракты золота или жемчуга, которые помогают осветлить кожу и сделать мешки под глазами менее заметными.

Если вас беспокоят сухость, утрата упругости, появление тонких линий и морщин вокруг глаз, обязательно включите в свой уход крем для этой зоны. Увлажнение, которое они обеспечивают, поможет решить любые проблемы.

При выборе крема для кожи вокруг глаз обращайте внимание на его дерматологическую проверку и наличие клинических результатов. Также важно, чтобы средство подходило для вашего типа кожи и решало ваши конкретные проблемы.

В этом обзоре бьюти-редакторы греческого издания Bovary представили четыре корейских крема для кожи вокруг глаз, которые мгновенно действуют и дают видимые результаты:

  1. Сыворотка для кожи вокруг глаз Revive от Beauty of Joseon: Этот продукт содержит экстракт женьшеня и стабилизированные ретиноиды, которые уменьшают морщины и повышают эластичность кожи, придавая ей более молодой и гладкий вид.
  2. Крем для кожи вокруг глаз Ceramidin от JART+: Многофункциональный крем, который решает несколько проблем: устраняет сухость, восстанавливает кожный барьер, удерживает влагу, уменьшает отечность и морщины. Его маслянистая текстура быстро впитывается, не оставляя ощущения жирности.
  3. Увлажняющий крем для глаз (Moisturizing eye bomb) от Belif: Этот крем обеспечивает длительное увлажнение и повышает эластичность кожи, делая её молодой и готовой к безупречному макияжу.
  4. Увлажняющая эссенция Cosrx Advanced Snail 92 Mucin Power: Легкая эссенция с 92% фильтратом секрета улитки быстро впитывается, придавая коже натуральное сияние и делая её ухоженной. Это лучшее корейское косметическое средство для вашего ритуала ухода за кожей.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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