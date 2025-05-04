Как перемены в завтраке изменили жизнь 34-летней британки: невероятные 36 килограммов ушло без диет и спорта

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34-летняя Джоди Трэверс из Бернли, Ланкашир, утверждает, что сбросила 36 килограммов и уменьшила размер одежды на два размера, всего лишь изменив свой завтрак. Она не занималась спортом, не сидела на диетах и не считала калории, но её жизнь кардинально изменилась.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Джоди начала свой день с большой тарелки хлопьев и тостов, но вскоре поняла, что это не лучший выбор. Через час она уже хотела печенья, а к середине утра чувствовала вздутие живота и усталость. Тогда она решила изменить свой завтрак.

"Я заменила углеводы на яйца, авокадо, йогурт, иногда добавляла бекон и шпинат", — рассказывает Джоди.

По словам диетолога Джоди Брэндман, которые приводит oloygeia.gr, это изменение было ключевым. Белки высвобождают сахар постепенно, в то время как зерновые поднимают уровень сахара в крови резко, что может привести к долгосрочному набору веса, объясняет эксперт.

Благодаря новому рациону Джоди перестала перекусывать между приёмами пищи, почувствовала себя легче и начала худеть.

"Я не ожидала, что это будет иметь столько значения. Я перестала прятаться в мешковатой одежде и стала больше любить себя", — рассказала молодая женщина.

Изменения коснулись не только Джоди, но и её детей. Шестилетний и четырёхлетний мальчики теперь едят на завтрак яйца, фрукты, йогурт или омлеты, вместо сладких хлопьев и хлеба с джемом. Они стали более сосредоточенными в школе и не капризничают по утрам, говорит Джоди.

Джоди также начала больше двигаться. Сначала она просто гуляла вокруг квартала, но постепенно увеличивала расстояние и вскоре начала бегать трусцой три раза в неделю. Её цель — пробежать полумарафон.

Исследование, проведённое организацией Action on Sugar в 2020 году, показало, что в среднем в 100 граммах хлопьев содержится 20,7 грамма сахара. Более трети злаков считаются высокосахаросодержащими. В 2021 году Национальный институт здравоохранения (NIH) выяснил, что среднее содержание сахара составляет 19,9 грамма на 100 граммов, при этом менее 10% продуктов соответствуют национальному стандарту в 5 граммов на 100 граммов.

Тем, кто всё же предпочитает начинать день с хлопьев, рекомендуется выбирать продукты с более низким содержанием сахара, такие как Weetabix или домашняя гранола.

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.



Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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