Цвет, как из салона: что нужно делать, чтобы краска не вымывалась летом

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Окрашенные волосы требуют ухода, особенно в летний период, когда солнце, морская вода и высокая влажность становятся настоящими испытаниями для цвета. Чтобы ваш оттенок не вымывался, не тускнел и не терял глубины уже через пару недель после салона, важно знать и применять несколько простых, но эффективных правил. В этом гайде мы собрали ключевые советы, которые помогут вам сохранить сияние цвета до следующего окрашивания.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полосатые брюки

Выбирайте мягкие бессульфатные шампуни

Агрессивные очищающие компоненты, особенно сульфаты, ускоряют вымывание пигмента. Отдавайте предпочтение шампуням с пометкой «для окрашенных волос» или «color safe». Такие средства мягко очищают, не нарушая защитный барьер и не «смывая» краску.

Используйте солнцезащиту для волос

Да, волосы тоже нуждаются в SPF-защите! Ультрафиолет разрушает пигмент и структуру волоса, делая его ломким и тусклым. Летом выбирайте средства с UV-фильтрами — это могут быть спреи, несмываемые кремы или масла. А в особо жаркие дни старайтесь носить головной убор.

Увлажнение — ваш главный союзник

Жара и солнце сушат волосы, а сухие волосы хуже удерживают цвет. Используйте увлажняющие маски 1–2 раза в неделю, несмываемые кондиционеры и спреи, чтобы поддерживать гидробаланс. И не забывайте пить воду — это влияет и на кожу, и на волосы.

Минимизируйте горячую укладку

Чем выше температура плойки или фена, тем быстрее тускнеет цвет. По возможности дайте волосам высыхать естественно и используйте термозащиту перед укладкой. Если не можете отказаться от стайлеров — выбирайте щадящий температурный режим.

Окрашенные волосы требуют регулярного ухода

Раз в неделю делайте питательную маску специально для окрашенных волос. Она поможет закрепить пигмент и предотвратит ломкость. Посещение мастера для обновления тона раз в 4–6 недель также поможет сохранить насыщенность цвета.

Сохранить яркость окрашенных волос летом вполне реально — важно лишь подойти к уходу осознанно. Минимум агрессии, максимум защиты и увлажнения — и ваш цвет будет радовать вас до следующего визита в салон.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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