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Маска и пилинг: два шага к идеальной коже, если использовать их в нужной последовательности

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Многие считают, что очищающая маска и пилинг — это одно и то же. Однако это два совершенно разных средства, выполняющих важные, но отличающиеся задачи. Чтобы кожа была по-настоящему свежей, ровной и сияющей, важно не только правильно использовать каждый продукт, но и грамотно их чередовать.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Что делает пилинг?

Пилинг — это средство, предназначенное для удаления ороговевших клеток с поверхности кожи. Он может быть механическим (скрабы с абразивными частицами), химическим (кислоты) или ферментативным (на основе энзимов). Его основная задача — выровнять текстуру кожи, улучшить цвет лица, запустить процесс обновления клеток и подготовить кожу к дальнейшему уходу. Использовать пилинг стоит 1–2 раза в неделю, в зависимости от чувствительности кожи.

Роль очищающей маски

Очищающая маска направлена на выведение загрязнений из пор и регуляцию себума. Она, как правило, содержит глину, уголь, цинк или салициловую кислоту. Такие маски особенно полезны для жирной и комбинированной кожи, склонной к высыпаниям и черным точкам. Их можно использовать 1–2 раза в неделю, но желательно не в тот же день, что и пилинг.

Как правильно чередовать?

Чтобы избежать раздражения и перенасыщения кожи, пилинги и очищающие маски лучше не использовать одновременно. Например, сделайте пилинг в понедельник, а маску — в четверг. После каждой процедуры обязательно увлажняйте кожу, чтобы сохранить её баланс. Обладательницам чувствительной кожи можно сократить частоту до одного средства в неделю, чередуя их поочерёдно.

Очищающая маска и пилинг — союзники, а не конкуренты. Один очищает поры, другой помогает коже обновляться. Чередуя их грамотно, вы обеспечите коже здоровый вид, свежесть и гладкость.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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