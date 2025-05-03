Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут

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Праздники — время веселья и радости, но вот что может омрачить настроение: испорченный маникюр. Особенно когда салоны закрыты, а время поджимает. Что делать, если маникюр не выдержал нагрузки и начал отходить?

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

Для начала, важно понять, что самостоятельное удаление гель-лака — это не лучший выход. Попытки снять его без помощи мастера могут повредить не только сам маникюр, но и верхний слой ногтя. В результате могут появиться белые пятна и неровности, которые портят вид ваших ногтей. Тем не менее, если гель все-таки начинает отходить с уголка ногтя, трудно удержаться и не удалить его полностью. Но лучше этого не делать.

Если у вас полупостоянный маникюр, вот несколько простых советов, которые помогут сохранить ногти в хорошем состоянии.

Что делать, если у вас полупостоянный маникюр:

Вручную скрыть дефекты. Возьмите темный лак, чтобы аккуратно покрыть все ногти и замаскировать облупившиеся участки.

Если хочется полностью удалить лак, возьмите ацетон, алюминиевую фольгу и немного терпения. Замотайте ногти в фольгу, пропитайте их ацетоном и аккуратно снимите остатки гель-лака с помощью палочки. Однако это сложная процедура, и для ее выполнения лучше обратиться к профессионалу, чтобы не повредить ногти.

Что делать, если у вас обычный лак:

Здесь все намного проще. Возьмите лак того же оттенка и подправьте маникюр. В крайнем случае, используйте жидкость для снятия лака, чтобы освежить цвет.

А если у вас нарощенные ногти:

Тут ситуация сложнее. Если нарощенный ноготь поврежден, исправить это можно только в салоне. Чтобы избежать проблем, старайтесь не носить слишком длинные ногти в праздничный сезон, так как они более подвержены ломкости. Также избегайте сложных рельефных узоров, которые могут быстрее повредиться.

Выбор для курортного сезона:

Если вы не хотите переживать о том, что маникюр может испортиться, выберите минималистичные варианты в естественных оттенках. Такой маникюр всегда будет выглядеть аккуратно, даже если что-то немного отслаивается.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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