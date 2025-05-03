Праздники на носу, а маникюр разрушен? Вот как спасти ногти за 5 минут

Праздники — время веселья и радости, но вот что может омрачить настроение: испорченный маникюр. Особенно когда салоны закрыты, а время поджимает. Что делать, если маникюр не выдержал нагрузки и начал отходить?
Для начала, важно понять, что самостоятельное удаление гель-лака — это не лучший выход. Попытки снять его без помощи мастера могут повредить не только сам маникюр, но и верхний слой ногтя. В результате могут появиться белые пятна и неровности, которые портят вид ваших ногтей. Тем не менее, если гель все-таки начинает отходить с уголка ногтя, трудно удержаться и не удалить его полностью. Но лучше этого не делать.
Если у вас полупостоянный маникюр, вот несколько простых советов, которые помогут сохранить ногти в хорошем состоянии.
Что делать, если у вас полупостоянный маникюр:
Что делать, если у вас обычный лак:
Здесь все намного проще. Возьмите лак того же оттенка и подправьте маникюр. В крайнем случае, используйте жидкость для снятия лака, чтобы освежить цвет.
А если у вас нарощенные ногти:
Тут ситуация сложнее. Если нарощенный ноготь поврежден, исправить это можно только в салоне. Чтобы избежать проблем, старайтесь не носить слишком длинные ногти в праздничный сезон, так как они более подвержены ломкости. Также избегайте сложных рельефных узоров, которые могут быстрее повредиться.
Выбор для курортного сезона:
Если вы не хотите переживать о том, что маникюр может испортиться, выберите минималистичные варианты в естественных оттенках. Такой маникюр всегда будет выглядеть аккуратно, даже если что-то немного отслаивается.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России началит действовать жёсткие ограничения на переводы без открытия счёта. Рассказываем, кого это коснётся и что нужно знать заранее.