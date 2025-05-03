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Кутикулы взбунтовались: революция на голове и план спасения в одной капле

1:55
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Каждая обладательница непослушных вьющихся волос знает: утром ты выглядишь, как львица после бури, даже если за окном штиль. И хотя принято винить в этом влажность, трихологи уверяют: причина глубже.

Каштановые волосы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Каштановые волосы

Как объясняет трихолог Сильвия Чеккинато:

"Завивание обусловлено состоянием подъема кератиновых чешуек, составляющих кутикулу, то есть самый внешний слой волос, и, как следствие, изменением гидролипидной мантии, выстилающей сами волосы".

Проще говоря, если кутикула повреждена, а липидов недостаточно, влага не задерживается внутри волоса, зато легко проникает извне, создавая эффект пуха.

Что же вызывает такие изменения? По словам эксперта, волосы становятся вьющимися либо из-за своей природы — недостатка воды и липидов (аналогично сухой коже), либо из-за повреждений: окрашивания, термоукладок, жёсткого расчесывания и других факторов.

В этом контексте влажность — не главная беда, а скорее катализатор. Если волосы не защищены, она усиливает пушение. Настоящий враг — это разрушенная структура.

Как укротить кудри

Здесь на помощь приходят сыворотки и блески. Они не просто "приглаживают" волосы, а борются с первопричиной, создавая защитную плёнку и восстанавливая уровень влаги. В составе таких продуктов — гиалуроновая кислота, алоэ вера, кератин, ферментированные экстракты (например, рисовая вода) и растительные масла: аргановое, кокосовое, жожоба.

Сыворотки можно наносить каждый день, лучше — вечером, чтобы они работали в ночное время. А вот блески — это более интенсивное средство, используемое как маска: до шампуня или после кондиционера, раз в неделю или реже, в зависимости от потребностей волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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