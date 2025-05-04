Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна капризничает, лето не торопится, и кажется — самое время обзавестись тем, что спасёт любой образ: кожаной курткой. Универсальной, стильной, на годы вперёд. Да-да, речь о косухе — той самой вещи, которая вытягивает даже самый ленивый наряд.

Фото: Designed by Freepik by garetsvisual is licensed under Public domian Девушка в кожаной куртке

И если у тебя всё ещё нет идеальной кожанки, сейчас расскажем, где и какую искать в 2025 году.

Классика: чёрная минималистичная

Чёрная косуха — как маленькое чёрное платье: всегда в моде. В этом сезоне актуальны оверсайз-силуэты и минимум деталей. Стилизуй такую с ботильонами и мини-юбкой с оборками — модные девчонки уже так носят.

Цвет страсти: бордовая

От терракоты до вишни — глубокие красные оттенки снова на пике. Идеальная пара для бордовой кожанки — джинсовая макси-юбка и белая майка. Обрати внимание на модели с лёгкими потертостями — винтажные вайбы рулят.

Укороченная = дерзкая

"Прикрой поясницу", — говорила мама. Но ты выбираешь укороченную косуху. Носи её с baggy-джинсами, карго или кюлотами. Пропорции — это важно, а контраст объёма и длины всегда работает на образ.

Винтаж — охота за сокровищем

Найти настоящую винтажную кожанку — как выиграть модную лотерею. Секонд-хенды, маркетплейсы, барахолки — ищи там, где не ждёшь. А стилизовать просто: цветочный сарафан + грубые ботинки или классические брюки + лодочки. Эклектика — твоё секретное оружие.

Байкерская: если повезло 10 лет назад

Купила байкерскую куртку в 2014? Поздравляем, это была лучшая инвестиция. Косуха в мотостиле — нестареющая классика. Ищи её в мужских отделах (оверсайз тебе к лицу), среди локальных брендов и этичных марок с экокожей.

Главное правило

Идеальная куртка — это не та, что "в тренде", а та, в которой ты чувствуешь себя на миллион. Даже если просто шла за хлебом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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