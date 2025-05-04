Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой
Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь
Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч
Как приручить природу: 5 удивительных мест Казахстана для отдыха, который вы никогда не забудете
После 60 мышцы болят меньше, чем в 30: учёные шокированы результатами исследования
Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Как вернуть белизну подошве кроссовок: секрет простого и быстрого метода
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали

Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Весна капризничает, лето не торопится, и кажется — самое время обзавестись тем, что спасёт любой образ: кожаной курткой. Универсальной, стильной, на годы вперёд. Да-да, речь о косухе — той самой вещи, которая вытягивает даже самый ленивый наряд.

Девушка в кожаной куртке
Фото: Designed by Freepik by garetsvisual is licensed under Public domian
Девушка в кожаной куртке

И если у тебя всё ещё нет идеальной кожанки, сейчас расскажем, где и какую искать в 2025 году.

Классика: чёрная минималистичная

  • Чёрная косуха — как маленькое чёрное платье: всегда в моде. В этом сезоне актуальны оверсайз-силуэты и минимум деталей. Стилизуй такую с ботильонами и мини-юбкой с оборками — модные девчонки уже так носят.

Цвет страсти: бордовая

  • От терракоты до вишни — глубокие красные оттенки снова на пике. Идеальная пара для бордовой кожанки — джинсовая макси-юбка и белая майка. Обрати внимание на модели с лёгкими потертостями — винтажные вайбы рулят.

Укороченная = дерзкая

  • "Прикрой поясницу", — говорила мама. Но ты выбираешь укороченную косуху. Носи её с baggy-джинсами, карго или кюлотами. Пропорции — это важно, а контраст объёма и длины всегда работает на образ.

Винтаж — охота за сокровищем

  • Найти настоящую винтажную кожанку — как выиграть модную лотерею. Секонд-хенды, маркетплейсы, барахолки — ищи там, где не ждёшь. А стилизовать просто: цветочный сарафан + грубые ботинки или классические брюки + лодочки. Эклектика — твоё секретное оружие.

Байкерская: если повезло 10 лет назад

  • Купила байкерскую куртку в 2014? Поздравляем, это была лучшая инвестиция. Косуха в мотостиле — нестареющая классика. Ищи её в мужских отделах (оверсайз тебе к лицу), среди локальных брендов и этичных марок с экокожей.

Главное правило

Идеальная куртка — это не та, что "в тренде", а та, в которой ты чувствуешь себя на миллион. Даже если просто шла за хлебом.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето
Садоводство, цветоводство
Прополка за 15 минут: хитрости, которые избавят от сорняков на всё лето Аудио 
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
Экономика и бизнес
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Почему лазер — худшее, что вы могли подарить своей кошке
Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе
Почему кровяная мука — лучшее органическое удобрение для вашего сада
Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом
Как избавиться от лишнего жира и увидеть заветные кубики: пять секретных упражнений
Карибские хищники оказались вовсе не теми, за кого их считали
Lada Iskra буксует на старте: новинку не могут собрать даже в базовой версии
Откройте для себя сказочную страну в Тоскане: деревня, где оживают самые известные сказки
Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!
Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.