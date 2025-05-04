Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе

Весна капризничает, лето не торопится, и кажется — самое время обзавестись тем, что спасёт любой образ: кожаной курткой. Универсальной, стильной, на годы вперёд. Да-да, речь о косухе — той самой вещи, которая вытягивает даже самый ленивый наряд.
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Девушка в кожаной куртке
И если у тебя всё ещё нет идеальной кожанки, сейчас расскажем, где и какую искать в 2025 году.
Классика: чёрная минималистичная
Чёрная косуха — как маленькое чёрное платье: всегда в моде. В этом сезоне актуальны оверсайз-силуэты и минимум деталей. Стилизуй такую с ботильонами и мини-юбкой с оборками — модные девчонки уже так носят.
Цвет страсти: бордовая
От терракоты до вишни — глубокие красные оттенки снова на пике. Идеальная пара для бордовой кожанки — джинсовая макси-юбка и белая майка. Обрати внимание на модели с лёгкими потертостями — винтажные вайбы рулят.
Укороченная = дерзкая
"Прикрой поясницу", — говорила мама. Но ты выбираешь укороченную косуху. Носи её с baggy-джинсами, карго или кюлотами. Пропорции — это важно, а контраст объёма и длины всегда работает на образ.
Винтаж — охота за сокровищем
Найти настоящую винтажную кожанку — как выиграть модную лотерею. Секонд-хенды, маркетплейсы, барахолки — ищи там, где не ждёшь. А стилизовать просто: цветочный сарафан + грубые ботинки или классические брюки + лодочки. Эклектика — твоё секретное оружие.
Байкерская: если повезло 10 лет назад
Купила байкерскую куртку в 2014? Поздравляем, это была лучшая инвестиция. Косуха в мотостиле — нестареющая классика. Ищи её в мужских отделах (оверсайз тебе к лицу), среди локальных брендов и этичных марок с экокожей.
Главное правило
Идеальная куртка — это не та, что "в тренде", а та, в которой ты чувствуешь себя на миллион. Даже если просто шла за хлебом.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.