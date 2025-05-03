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Пижамный шик на улицах — носим смело, выглядим стильно

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето эта тема всплывает в модных блогах: носить ли пижамные костюмы на улицу? Спойлер: ещё как носить! Главное — не спутать их с одеждой, в которой действительно спят. И вот почему.

Девушка в пижаме
Фото: Designed be Freepik by https://www.freepik.com/author/lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в пижаме

Забудь про ночнушечный стиль

3-4 года назад пижамный стиль в городе был максимально буквальным: принты в клубничку, шелк, как из спальни, и бесформенные силуэты. Неудивительно, что прохожие косились — слишком похоже на то, в чём человек случайно вышел выбросить мусор.

Сейчас всё иначе. Современные пижамные костюмы — это про мягкую струящуюся архитектуру. Они шьются из более плотных тканей, держат форму, выглядят расслабленно, но не небрежно. И да, раздавать стиль в таком виде можно даже на деловом завтраке.

Подиум говорит да

Посмотри на коллекции этого сезона: дизайнеры играют в пижамный стиль со вкусом. Полоски, рюши, пастель — добавляют нежности, а строгий крой (палаццо, жакеты, рубашки с воротником) уравновешивает лук. Получается идеальное сочетание расслабленности и структурности.

Look от Genny в полоску — один из лучших примеров, как это работает. И вдохновляться тут точно есть чем.

Воланы, этника и немного коттеджкора

Тренд на блузы с укороченными брюками и воланами тоже не сбавляет обороты. Это лёгкий деревенский шик, который особенно уместен в жару. Добавь кожаные мюли, серьги с чёткой геометрией — и ты уже не барышня в пижаме, а модная муза в стиле лета-2025.

Отдельное вау — восточные мотивы и перья. Это не просто наряд, это уже готовый образ. Такой костюм не требует сложного стайлинга: достаточно кожаных сандалий и сумки-тоута из канвы или плетёной корзинки.

Стиль, который дышит

Пижамные костюмы — идеальная находка для тех, кто любит ощущение свободы. Лён, шифон, сатин, хлопок — материалы, которые и выглядят дорого, и не парят. Главное — выбирать комплекты с характером: чёткий крой, интересные детали, правильные аксессуары.

Лето — лучшее время, чтобы выйти в свет не только в буквальном смысле, но и в пижаме. Той самой, которая совсем не похожа на ту, что для сна.

Уточнения

Пижа́ма - разновидность домашней одежды, используемой преимущественно для сна.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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