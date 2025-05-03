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Первое свидание — не подиум: что не стоит надевать, чтобы не отпугнуть

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Первое свидание — это не показ высокой моды, а встреча двух людей, которые хотят понравиться друг другу. Волнение, трепет и желание произвести впечатление часто приводят к тому, что мы начинаем переодеваться по кругу и паниковать, глядя на шкаф. Но есть список вещей, которые лучше сразу исключить. Не потому что они "плохие", а потому что могут невольно сбить всё настроение вечера.

Девушка в красном
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в красном

Дизайнерский сюрреализм

  • Наряд-головоломка? Не сейчас

Если вы пришли в кафе в платье, напоминающем свёрнутый бумажный журавль, мужчина может и не оценить смелость кроя. Особенно если его зона комфорта — это джинсы и белая футболка. Береги модные эксцессы для выставки или Недели моды — на первом свидании лучше блистать не концептом, а харизмой.

Сплошной спорт

  • Кроссовки с платьем — да. Тотал look спорт — нет

Если только вы не встречаетесь в спортзале (и не с тренером), не стоит превращать образ в трикотажную экспедицию. Джоггеры, худи, кроссовки — отлично, но не все сразу. Лучше создать контраст: свитшот + юбка, кроссовки + струящееся платье, чтобы сохранить лёгкость и стиль.

Хищный оверсайз

  • Модно — не значит всё съело

Оверсайз — это удобно. Гиперсайз — это уже палатка на свидании. Помни про баланс: если выбираешь рубашку с мужского плеча — дополни её узкими брюками или джинсами. Твоя фигура — не враг, не прячь её целиком.

Всё и сразу: декольте, мини, вырезы

  • Сексуальность — это намёк, а не инструкция

Если вы ищете серьёзного общения, откровенный наряд может дать неверный сигнал. Нет, ты не обязана прятаться — просто дозируй. Например, топ с открытыми плечами + строгие брюки или мини-юбка + свободная блуза. Интрига — всегда лучше, чем очевидность.

Каблуки, в которых можно только сидеть

  • Да, они красивые. Нет, они не для свидани

15-сантиметровая шпилька смотрится эффектно до тех пор, пока ты не начнёшь на ней двигаться. Если планируются прогулки, танцы или просто вечерняя суета — выбирай удобную, проверенную обувь. Мужчины чаще всего замечают не высоту каблука, а то, как ты в нём себя чувствуешь.

Вывод

Твоя задача — не поразить, а очаровать. Первое свидание — это не экзамен и не модный показ. Пусть одежда подчёркивает твою уверенность и легкость. Стиль — это не жертва комфорту, а его союзник.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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