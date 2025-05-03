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Не чай и не зарядка: что даёт самый мощный утренний перезапуск

1:46
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Поначалу идея кажется безумной — обдать себя ледяной водой по утрам. Но как только вы сделаете это один раз, почувствуете: холодный душ запускает в теле и голове процессы, которые трудно игнорировать. Это не просто способ проснуться. Это способ жить иначе.

Женщина
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Женщина

Мгновенное пробуждение без кофеина

Контраст с температурой вызывает учащение дыхания, ускоряет сердцебиение, насыщает кровь кислородом. Всё это даёт мощный прилив бодрости, сравнимый с двойным эспрессо — только без кофеина.

После ледяного душа день начинается не с прокрастинации, а с действия: вы уже победили утреннюю лень и вышли за рамки комфорта.

Защита иммунитета — в одной струе

Исследования показывают, что регулярное воздействие холодной воды повышает выработку лейкоцитов — наших главных защитников от вирусов и бактерий. Улучшается циркуляция крови и лимфы, организм активнее очищается от токсинов. Как результат — меньше простуд, больше жизненных сил.

Стройность и ускоренный метаболизм

При соприкосновении с холодной водой активизируется бурая жировая ткань — та, что умеет сжигать калории. Обмен веществ ускоряется, тело расходует энергию, чтобы сохранить тепло. Добавьте к этому подтяжку кожи и выравнивание тона — и вот уже душ работает не хуже баночного массажа.

Спокойствие в голове

Эндорфины, которые выбрасывает мозг после ледяного душа, работают как природный антидепрессант. Уровень тревожности снижается, настроение выравнивается. А выброс норадреналина усиливает стрессоустойчивость и помогает лучше справляться с эмоциями.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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