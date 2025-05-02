Блондинкам на заметку: 5 простых правил, которые спасут осветлённые волосы

Стать блондинкой — это не просто сменить оттенок, это подписаться на особый режим ухода. После осветления волосы становятся капризными: сухими, ломкими и подверженными повреждениям. Чтобы сохранить любимый цвет и при этом не попрощаться с длиной, запоминай эти 5 правил выживания блонда.
Осветлённые волосы рвутся быстрее, чем ты успеваешь сказать "кондиционер". Наноси несмываемый уход до тех пор, пока расчёска не начнёт скользить по волосам, как по маслу. Без рывков, без узлов — только забота.
Фен, плойка, утюжок — всё это превращает блонд в солому, если не использовать термозащитные средства. Наноси их каждый раз, даже если просто сушишь волосы. Твоя задача — не дать температуре разрушить и без того ослабленные пряди.
Даже самая дорогая маска не спасёт, если ты тянешь волосы жёстким гребнем с царапающими зубцами. Выбирай щётки с мягкими, закруглёнными кончиками — они не рвут волосы и не тянут их при укладке.
Одного шампуня недостаточно. Блонд требует наслаивания: сначала сыворотка, потом масло, затем крем. Не обязательно наносить всё сразу, но регулярное питание и увлажнение должны стать твоей новой привычкой.
Как минимум раз в неделю устраивай волосам спа-день. Используй чередование: один раз — лёгкая увлажняющая, другой — питательная с кератином. Это поможет восстановить структуру и избежать секущихся концов.
Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.
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