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Блондинкам на заметку: 5 простых правил, которые спасут осветлённые волосы

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Стать блондинкой — это не просто сменить оттенок, это подписаться на особый режим ухода. После осветления волосы становятся капризными: сухими, ломкими и подверженными повреждениям. Чтобы сохранить любимый цвет и при этом не попрощаться с длиной, запоминай эти 5 правил выживания блонда.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

1. Расчёсывай только с защитой

Осветлённые волосы рвутся быстрее, чем ты успеваешь сказать "кондиционер". Наноси несмываемый уход до тех пор, пока расчёска не начнёт скользить по волосам, как по маслу. Без рывков, без узлов — только забота.

2. Никакой укладки без термозащиты

Фен, плойка, утюжок — всё это превращает блонд в солому, если не использовать термозащитные средства. Наноси их каждый раз, даже если просто сушишь волосы. Твоя задача — не дать температуре разрушить и без того ослабленные пряди.

3. Проверь свою расчёску

Даже самая дорогая маска не спасёт, если ты тянешь волосы жёстким гребнем с царапающими зубцами. Выбирай щётки с мягкими, закруглёнными кончиками — они не рвут волосы и не тянут их при укладке.

4. Уход слоями — как торт

Одного шампуня недостаточно. Блонд требует наслаивания: сначала сыворотка, потом масло, затем крем. Не обязательно наносить всё сразу, но регулярное питание и увлажнение должны стать твоей новой привычкой.

5. Маска — обязательна

Как минимум раз в неделю устраивай волосам спа-день. Используй чередование: один раз — лёгкая увлажняющая, другой — питательная с кератином. Это поможет восстановить структуру и избежать секущихся концов.

Уточнения

Блонди́ны блонди́нки (фр. blondins, blondines от blond «белокурый, белобрысый, светло-русый») — люди со светлыми волосами.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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