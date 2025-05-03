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Один цвет — и никакого фотошопа: маскируем тёмные круги как профи

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро начинается с одной и той же битвы? В зеркало смотрит лицо с кругами под глазами, словно ты всю ночь спасала мир или смотрела сериал до рассвета. Патчи, кремы, роллеры — всё пробовано, а синяки всё равно с тобой?

Патчи для глаз
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Патчи для глаз

Секрет в другом. И визажисты отлично его знают.

Почему маскировка не работает

Обычно девушки берут консилер на тон светлее кожи — и разочаровываются. Он не скрывает, а просто осветляет проблему, придавая ей сероватый оттенок. А всё потому, что синяки — это не просто тень. У каждого свои: синие, фиолетовые, красноватые. И каждый оттенок требует своей маскировки.

Цвет против цвета: как подбирать корректор

Главное правило визажистов — нейтрализация цвета. Надо не "замазать", а нейтрализовать оттенок круга.

  • Серо-синие синяки — самый частый случай. Нужен корректор с розовым подтоном.

  • Фиолетовые круги под глазами — тут поможет оранжевый или персиковый оттенок.

  • Красноватые? Нанеси зелёный корректор (да, тот самый, что используют против прыщей).

Сначала цветной корректор. Затем — немного классического консилера, чтобы выровнять тон. И обязательно хорошенько всё растушуй — особенно в уголке глаза, где синяки наиболее выражены. Если не растушевать тщательно, средства соберутся в морщинках — и будет только хуже.

А если всё дело в генетике

К сожалению, не все синяки — от недосыпа. Если они с тобой с детства или появились после сильной потери веса, то полностью убрать их не получится. Но нейтрализовать и смягчить — вполне.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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