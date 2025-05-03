Минус 10 лет не получится: если продолжаешь использовать эти бьюти-приёмы

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Коко Шанель говорила: "Женщина, которая в 30 не стала красивой, глупа". Но, пожалуй, не меньшую ошибку совершают те, кто в 45 продолжает краситься, стричься и одеваться так, будто ничего не изменилось.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Возраст — это не приговор. Но и игнорировать его тоже не стоит. Некоторые бьюти-привычки, которые работали в молодости, после 45 лет начинают работать против вас. Что старит — и что лучше исключить из своего арсенала?

1. Полностью матовое лицо

Матовость на зрелой коже выглядит как сухая маска. С возрастом кожа теряет жир и влагу, а значит — нуждается в свете. Легкое сияние добавит свежести, а вот пудра с эффектом "пересушить всё" — наоборот, подчеркнёт морщины и усталость.

2. Длинные волосы с объемом у подбородка

С возрастом лицо становится более вытянутым, щёки теряют упругость. Объёмные пряди в районе челюсти визуально "тянут" лицо вниз. Лучшая альтернатива — многослойные стрижки до плеч, которые освежают образ и делают его легче.

3. Тёмный контур на светлых губах

Этот приём остался в девяностых. Резкий карандаш на фоне светлой помады привлекает внимание к морщинам вокруг рта. Губы теряют чёткость с возрастом — поэтому выбирай мягкие нюдовые карандаши и тона, которые плавно растушёвываются.

4. Яркий макияж глаз

Фиолетовые, синие, зелёные тени и блёстки на зрелой коже подчёркивают "гусиные лапки" и складочки. А вот спокойные матовые оттенки — персик, беж, кофе с молоком — визуально разглаживают веки и делают взгляд мягче.

5. Слишком длинные ногти

Когда кисти рук теряют гладкость, а кожа становится тоньше, длинные ногти только усиливают этот эффект. Лучше смотрятся формы средней длины — миндаль или мягкий квадрат, особенно в нюдовой палитре.

6. Светлая одежда у лица

Светлая блузка или джемпер может слиться с кожей, если она стала тусклой. Контраст — вот твой союзник. А тонкий трикотаж, который подчёркивает каждый изгиб, стоит заменить на плотные, струящиеся ткани.

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.





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