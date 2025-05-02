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Макияж, о котором не пожалеешь: как на фото с выпускного не выглядеть на 30

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Ты готовишься к самому важному вечеру — и в этот момент так легко переборщить. С макияжем — особенно.

Губная помада и пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Maria Morri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губная помада и пудра

В погоне за "вау"-эффектом выпускницы часто превращаются в взрослых девушек из глянца: всё потому, что хотят выжать максимум из палетки визажиста. Но спустя годы хочется смотреть на фото и видеть себя — настоящую, молодую, счастливую. А не очередной клон с одинаковыми ресницами и скулами под хайлайтером.

Чтобы остаться собой — и выглядеть безупречно на фото — достаточно трёх простых правил.

1. Меньше — значит свежее

Стойкий тон важен, но не стоит лепить и активные глаза, и сочные губы. Особенно если платье нежное, а образ — воздушный. Такой макияж продержится до утра, не потечёт и не сделает тебя старше.

2. Один акцент — и точка

Если хочется чего-то смелого, пусть это будет одна деталь. Например, стрелки или цветные тени — тогда губы остаются нюдовыми. Или наоборот: выбираешь красную помаду — убираешь всё лишнее с глаз, только тушь и лёгкая дымка.

3. Классика — в моде всегда

Накладные ресницы, мягкие стрелки и благородный оттенок губ — бьюти-версия "маленького чёрного платья". Макияж, который подойдёт под любой образ и лицо. К тому же его легко поправить: промокнуть нос, обновить помаду — и снова на фото как звезда.

"Спустя годы ты захочешь увидеть не макияж, а себя". Этот принцип и есть главный ориентир при выборе выпускного образа. Чтобы с любой фотки тебе хотелось улыбнуться — и не перерисовывать себя в редакторе.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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