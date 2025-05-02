Пятна после солнца, акне и гормонов: как сделать тон лица снова ровным

Веснушки, тёмные пятнышки после акне, солнечные следы — всё это разновидности пигментации. И хотя многие из них не опасны и даже милы, нередко они становятся источником дискомфорта. Хорошая новость — вернуть коже однородный тон вполне возможно. Главное — понять, почему появляется пигментация, и выбрать подходящую стратегию.
Пигментные пятна образуются из-за избытка меланина — пигмента, который вырабатывают меланоциты. Провокаторов у этого процесса немало:
Генетика — если у родителей есть веснушки, они, скорее всего, будут и у вас.
Фотостарение — ультрафиолет без SPF повреждает кожу и провоцирует пятна.
Гормоны — беременность, менопауза, приём контрацептивов.
Заболевания — проблемы с ЖКТ, щитовидной железой, сахарный диабет.
Загрязнённый воздух — микрочастицы PM проникают в кожу и запускают окислительный стресс, активируя фермент тирозиназу.
Веснушки — проявляются с детства, чаще у светлокожих.
Постакне — пятна после воспалений.
Посттравматическая — от ожогов, процедур или микроповреждений.
Солнечное лентиго — реакция кожи на активное солнце.
Возрастное лентиго — накопленный "загар" прошлых лет.
Мелазма — размытые пятна на лице после УФ-облучения и беременности.
Если хочется визуально скрыть пятна — поможет макияж.
Праймер — улучшит стойкость.
Консилер — для точечного перекрытия.
Тон — лучше с плотным покрытием.
И не забудьте про увлажняющую маску до макияжа — так тональная основа ляжет идеально.
Косметика должна работать в двух направлениях: отшелушивать и блокировать пигмент.
Подойдут средства с:
Кислотами (салициловая, гликолевая, молочная)
Витамином C, ниацинамидом, ретинолом
Пептидами (например, меланостатин)
Экстрактами солодки, шелковицы, шиитаке
Лазер (нано/пикосекундный) — разрушает пигмент прицельно.
IPL (интенсивный импульсный свет) — хорошо работает по верхнему слою.
Химические пилинги — назначаются после диагностики кожи.
Лучше проводить эти процедуры осенью-зимой. Если делаете летом — обязательно SPF (2 мл на 1 см² кожи) и обновление каждые два часа.
Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.
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