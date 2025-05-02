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Пятна после солнца, акне и гормонов: как сделать тон лица снова ровным

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Веснушки, тёмные пятнышки после акне, солнечные следы — всё это разновидности пигментации. И хотя многие из них не опасны и даже милы, нередко они становятся источником дискомфорта. Хорошая новость — вернуть коже однородный тон вполне возможно. Главное — понять, почему появляется пигментация, и выбрать подходящую стратегию.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Почему появляется пигментация

Пигментные пятна образуются из-за избытка меланина — пигмента, который вырабатывают меланоциты. Провокаторов у этого процесса немало:

  • Генетика — если у родителей есть веснушки, они, скорее всего, будут и у вас.

  • Фотостарение — ультрафиолет без SPF повреждает кожу и провоцирует пятна.

  • Гормоны — беременность, менопауза, приём контрацептивов.

  • Заболевания — проблемы с ЖКТ, щитовидной железой, сахарный диабет.

  • Загрязнённый воздух — микрочастицы PM проникают в кожу и запускают окислительный стресс, активируя фермент тирозиназу.

Виды пигментации

  • Веснушки — проявляются с детства, чаще у светлокожих.

  • Постакне — пятна после воспалений.

  • Посттравматическая — от ожогов, процедур или микроповреждений.

  • Солнечное лентиго — реакция кожи на активное солнце.

  • Возрастное лентиго — накопленный "загар" прошлых лет.

  • Мелазма — размытые пятна на лице после УФ-облучения и беременности.

Как выровнять тон кожи

Если хочется визуально скрыть пятна — поможет макияж.

  • Праймер — улучшит стойкость.

  • Консилер — для точечного перекрытия.

  • Тон — лучше с плотным покрытием.
    И не забудьте про увлажняющую маску до макияжа — так тональная основа ляжет идеально.

Уход и косметика

Косметика должна работать в двух направлениях: отшелушивать и блокировать пигмент.

Подойдут средства с:

  • Кислотами (салициловая, гликолевая, молочная)

  • Витамином C, ниацинамидом, ретинолом

  • Пептидами (например, меланостатин)

  • Экстрактами солодки, шелковицы, шиитаке

Салонные процедуры

  • Лазер (нано/пикосекундный) — разрушает пигмент прицельно.

  • IPL (интенсивный импульсный свет) — хорошо работает по верхнему слою.

  • Химические пилинги — назначаются после диагностики кожи.

Лучше проводить эти процедуры осенью-зимой. Если делаете летом — обязательно SPF (2 мл на 1 см² кожи) и обновление каждые два часа.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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