Этот крем не шутит: кожа подтянулась, как будто узнала про ревизию

Морщины и дряблость? С годами они приходят ко всем. Но это не значит, что мы бессильны — есть средства, которые умеют тормозить время.
С возрастом кожа становится тоньше, теряет упругость, появляется сухость, а контур лица теряет чёткость. Это естественные процессы, но современная косметология даёт нам в руки мощное оружие — антивозрастные кремы, которые действительно работают.
Сегодняшние формулы — это не просто "увлажнение и надежда". Правильный крем способен:
И главное: всё это — без радикальных вмешательств.
Результат зависит не только от состава средства, но и от того, как вы его наносите. Механическое втирание или быстрые похлопывания — это не одно и то же.
Вот базовая схема:
1. Очищение
Перед нанесением крема кожа должна быть идеально чистой. Используйте мягкое очищающее средство, чтобы удалить остатки макияжа, кожного жира и загрязнений. Только на чистую кожу активные вещества работают на полную мощность.
2. Нанесение
Не спешите. Разогрейте немного крема между пальцами и легкими движениями распределите его по массажным линиям. Это не только улучшит впитывание, но и простимулирует микроциркуляцию.
3. Регулярность
Лучший крем — тот, которым вы пользуетесь каждый день. Эффект накопительный, и при систематическом использовании можно заметно улучшить состояние кожи.
Антивозрастной уход — это не магия, а дисциплина. Но с правильно подобранным кремом даже зеркало будет удивляться вашему отражению.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.