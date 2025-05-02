Шик на автопилоте: как выглядеть соблазнительно, даже когда не стараешься

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Май — идеальное время для модных экспериментов. Уже не зима, но ещё не лето — значит, можно играть с контрастами: легкость и тепло, яркость и сдержанность, комфорт и стиль.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian Женщина в туфлях

Весеннее настроение всё чаще проявляется в нарядах, где главную роль играют цвет, шик и немного дерзости. Особенно вдохновляют модницы 50+, которые с легкостью сочетают тренды и элегантность. Мы изучили образы стильных женщин и выбрали три идеи, которые помогут выглядеть эффектно и без усилий.

1. Комплекты, в которых хочется гулять по Парижу

Греце Ганем выбирает элегантные сеты — брюки и жилеты в тон. В одном из образов она примеряет комплект в горошек, а в другом — насыщенный хаки, дополненный эспадрильями и плетёной сумкой.

"Я чувствую себя настоящей француженкой," — признаётся она.

Эти луки действительно пропитаны духом шика и беззаботности.

2. Голубой, который освежает

Пастельные оттенки этой весной — вне конкуренции. Джанет Ганн демонстрирует это на примере костюма небесно-голубого цвета. Стиль поддерживают туфли в тон, сумочка и даже аксессуар для волос — всё выдержано до мелочей. Наряд идеально подходит для утренней прогулки или дневной встречи с подругами.

3. Джинсы-бочонки — не только удобно, но и модно

Стилист Фифи Милн выбирает широкие джинсы шоколадного оттенка, белую футболку и каблуки в тон. Получается образ, в котором легко почувствовать себя уверенно и свободно. Это тот случай, когда повседневная мода выглядит по-настоящему дорого.

В мае можно и нужно позволять себе больше стиля, яркости и индивидуальности. Ориентируйтесь на настроение, а не на возраст — и выглядите на миллион!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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