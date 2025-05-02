Не волосы, а временная капсула: пять тонов, которые возвращают юность без единого укола

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2:05
Моя семья » Красота и стиль

Знаете ли вы, что правильный оттенок волос способен визуально "убрать" до десяти лет? Причём сделать это мягко, естественно — и без частых визитов к салону.

Девушка блондинка
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка блондинка

Если вам кажется, что внешний вид стал уставшим, а зеркальное отражение не радует так, как раньше — пора действовать. Стилисты называют мелирование и правильную цветовую палитру волос одним из самых простых и действенных способов освежить образ.

Что действительно работает

Мелирование — не просто модный приём. Это инструмент, который при правильном подходе меняет восприятие лица, добавляет свет и убирает возрастные тени. Особенно хорошо себя проявляют:

Светлые микролайты

Колорист Райан Дики советует технику, которая имитирует естественное детское осветление волос. Мелкие пряди наносятся в верхней части головы, создавая эффект "солнечного блика" и делая образ ярче и свежее.

Балаяж

Эта техника особенно хороша для тех, кто хочет выглядеть моложе, но без явного окрашивания. Цвет "обрамляет" лицо, мягко подчеркивая черты и добавляя лёгкости образу.

Природная глубина оттенков

Теплая брюнетка

Глен Оропеза уверен: лучшее — враг хорошего. Если вы брюнетка, не спешите кардинально менять цвет. Достаточно осветлить натуральный оттенок на два-три тона, чтобы получить мягкий блеск, добавить живости и не потерять естественность.

Ирисная бронда (Toffee Bronde)

Колорист Тиа Ламбур называет этот тон "золотой серединой". Тёплое, слегка карамельное сочетание блонда и коричневого визуально освежает волосы, придаёт им элегантную многослойность.

Бронза с корицей

Для тех, кто не готов к светлым прядям, но хочет перемен. Такой оттенок сохраняет глубину натурального цвета, добавляя в него современную нотку. Подходит тем, кто ищет баланс между естественностью и новизной.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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