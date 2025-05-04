Не повторяйте этих ошибок с маслами для тела — иначе кожа станет тусклой и обезвоженной

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Масла для тела давно завоевали статус незаменимого продукта в уходе за кожей. Они питают, смягчают, придают гладкость и сияние. Однако у этого средства есть и другая сторона: при неправильном использовании масла могут не только не помочь, но и навредить. Давайте разберёмся, когда масла действительно работают, а когда — мешают коже дышать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уход за телом

Когда масла приносят пользу

1. После душа на влажную кожу

Лучшее время для нанесения масла — сразу после душа, когда кожа ещё влажная и разогрета. В этом случае масло работает как "запечатывающее" средство, удерживая влагу и питательные вещества внутри.

2. При сухой и шелушащейся коже

Масла, особенно с высоким содержанием жирных кислот (например, авокадо, миндальное, аргановое), глубоко питают и устраняют сухость. Они создают защитный барьер, предотвращая испарение влаги.

3. В процессе массажа

Масла отлично подходят для массажа тела: они улучшают кровообращение, расслабляют мышцы и делают кожу более эластичной.

Когда масла могут навредить

1. На грязную или перегретую кожу

Нанесение масла на неочищенную кожу может "запечатать" грязь и бактерии, вызывая раздражение и закупорку пор. Особенно это актуально в жаркую погоду.

2. Частое применение без увлажнения

Масло не увлажняет, а лишь удерживает влагу. Если вы не используете лёгкий увлажняющий лосьон или гель перед нанесением масла, кожа может стать обезвоженной и тусклой.

3. Плотные масла летом

В тёплое время года тяжёлые масла, вроде кокосового или ши, могут перегружать кожу и вызывать ощущение "пленки", мешая естественному теплообмену.

Масла для тела — это действительно эффективный уход, но только при правильном использовании.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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