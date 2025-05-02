Секреты сильных ногтей: они не растут просто так — откроем истинные причины

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда мы мечтаем об идеальных ногтях, часто забываем о главном: как же ускорить их рост? Это не просто вопрос времени, а целый ритуал, который включает заботу о ногтях изнутри и снаружи.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

Главное условие для того, чтобы ногти росли быстрее, — это их здоровье. Ведь только здоровые ногти могут быть сильными, яркими и не ломаться при малейшем воздействии. Чтобы достичь желаемого, важно не только укреплять ногти специальными средствами, но и поддерживать их внутреннее состояние.

В первую очередь стоит позаботиться о сбалансированном питании. Включение в рацион витаминов и минералов — ключевой шаг. Биотин (или витамин H), витамин E, селен, кальций и цинк — это те вещества, которые играют важнейшую роль в поддержании здоровья ногтей. Однако, если ваши ногти очень ломкие, стоит провести анализы крови, чтобы выяснить, не страдают ли они от дефицита каких-либо микроэлементов. В таком случае добавки для ногтей могут стать вашим лучшим союзником.

Не менее важным аспектом является поддержка ногтей изнутри с помощью добавок на основе коллагена. Этот белок отвечает за ткани всего тела, включая кожу и ногти. Однако с возрастом организм производит его меньше, что может замедлить рост ногтей. Добавление коллагена в ваш рацион поможет укрепить ногтевое ложе и ускорить рост.

Но не забывайте и о внешнем уходе. Кремы для рук и процедуры для ногтей с коллагеном не только увлажняют кожу, но и способствуют восстановлению и укреплению ногтей. Особое внимание стоит уделить уходу за кутикулой. Этот этап часто игнорируется, но именно от состояния кутикулы зависит здоровье ногтей. Не забывайте про регулярный уход, чтобы ускорить их рост.

Таким образом, для того чтобы ваши ногти росли быстрее, важно правильно сочетать питание, добавки и косметические процедуры. Только комплексный подход приведет к желаемому результату!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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