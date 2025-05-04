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Пять минут — и ты сияешь! Идеальный макияж для работающих женщин

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Утро работающей женщины — это всегда гонка со временем. Завтраки, сборы, срочные письма и звонки — а выглядеть всё равно хочется свежо и ухоженно. К счастью, выразительный макияж можно сделать всего за 5 минут — если знать, на чём сосредоточиться.

Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Этап 1: Увлажнение и тон — залог свежести

Даже в самом быстром макияже нельзя пропускать базу. Лёгкий увлажняющий крем или праймер с эффектом сияния подготовит кожу и придаст ей ухоженный вид. Далее — BB-крем или тональная сыворотка. Их легко нанести пальцами, а результат — ровный тон без утяжеления.

Этап 2: Яркий взгляд за секунды

Много времени на макияж глаз не нужно. Используйте кремовые тени натурального оттенка — они наносятся в одно движение. Подкрутите ресницы и нанесите один слой удлиняющей туши. При желании можно добавить немного хайлайтера в уголки глаз — это сразу "открывает" взгляд.

Этап 3: Щёки и губы — в одном флаконе

Универсальные тинты — настоящая находка. Немного средства на яблочки щёк и губы — и лицо становится свежим и живым. Выбирайте розовые или персиковые оттенки — они подходят практически всем и создают естественный румянец.

Этап 4: Финальные штрихи

Если хочется чуть больше выразительности — добавьте каплю бронзера вдоль скул и у линии роста волос. Но главное — не перегружайте макияж. Главный акцент — чистая, сияющая кожа и естественные черты. Такой образ подходит и для офиса, и для видеозвонков.

С помощью всего 4–5 продуктов можно освежить лицо, подчеркнуть достоинства и при этом не опоздать на работу. Красота — в простоте и грамотных акцентах.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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