Вы даже не догадывались, что эти мелочи могут сделать образ дорогим

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже самый простой наряд может заиграть по-новому, если добавить в него правильно подобранные аксессуары. Это не про обилие деталей, а про точные акценты, которые создают впечатление продуманного и дорогого образа. Расскажем, какие аксессуары работают на ваш стиль и помогают выглядеть роскошно без лишних затрат.

Фото: Designed by Freepik by dcstudio is licensed under Public domian Сумка

Сумка — инвестиция в стиль

Качественная сумка — это первое, что придаёт образу статусность. Обратите внимание на минималистичные модели с чёткой формой и из плотной экокожи или натуральной кожи. Оттенки базовые: чёрный, молочный, карамель. Бренд может быть не на слуху, но если изделие выглядит аккуратно, оно всегда производит нужное впечатление.

Очки с характером

Солнечные очки добавляют загадочности и шарма. Главное — избегать дешёвого блеска и выбирать матовые или приглушённые оправы с правильной геометрией. Массивные, но лаконичные модели — идеальный выбор.

Часы и минимализм

Аккуратные часы с металлическим браслетом или кожаным ремешком без перегрузки деталей — это классика, которая всегда смотрится дорого. Даже недорогой аксессуар с правильным дизайном может создать нужный эффект.

Украшения с утончённым вкусом

Бижутерия может выглядеть дорого, если она выполнена в сдержанном стиле: тонкие кольца, серьги-гвоздики, цепочки без громоздких подвесок. Играйте с сочетанием золота и серебра — сейчас это модно и придаёт образу многослойность.

Платок, ремень, брошь — секретные акценты

Небольшой платок на шею или сумку, кожаный ремень с интересной пряжкой, винтажная брошь на лацкане — всё это те самые мелочи, которые визуально "дороже" всей одежды вместе взятой.

Ваш образ не обязан быть дорогим по цене — главное, чтобы он выглядел ухоженно и продуманно. Всего один грамотно выбранный аксессуар способен изменить всё. И пусть ваш стиль говорит за вас!

Уточнения

Аксессуар в одежде — в теории моды это предмет, используемый для дополнения внешнего вида или стиля и наиболее подверженный модным тенденциям.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.