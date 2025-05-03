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Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Мир моды в 2025 году балансирует между романтичной легкостью и архитектурной строгостью. Актуальные фасоны платьев демонстрируют эту двойственность: одни дышат невесомостью, другие — словно скульптурные произведения. Разнообразие форм и текстур позволяет каждой женщине найти идеальный силуэт под своё настроение и тип фигуры.

Нежно-розовое платье
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нежно-розовое платье

Воздушные фасоны: свобода и женственность

Летящие ткани и струящиеся линии — один из главных трендов сезона. Шифоновые и органзовые платья с пышными рукавами, воланами и асимметричным подолом возвращают в моду романтику и лёгкость. Особенно актуальны фасоны с акцентом на талию и драпировкой, создающей эффект движения.

Также в моде макси-длина с минималистичным кроем — такие платья выглядят утончённо и универсально, подойдут как для офиса, так и для вечернего выхода.

Структурные формы: силуэт с характером

Противовесом воздушности стали архитектурные фасоны. Платья с чёткой геометрией, подчеркнутыми плечами, вставками и элементами драпировки создают эффект «силовой моды» — строгой, но стильной. Особенно популярны фасоны с корсетами, заниженной талией и структурированной юбкой.

Не уходят с подиумов и платья-смокинги — универсальный вариант, подчёркивающий женскую силу и элегантность одновременно.

Как носить платья 2025

Комбинируйте лёгкие модели с массивной обувью, а строгие — с нежными аксессуарами. В 2025 году важна не только форма, но и контраст в образе. Уместны яркие цвета, необычные принты и даже многослойность — например, платье поверх брюк или рубашки.

Свобода выбора и самовыражения

Мода на платья в 2025 году — это свобода быть разной. Хотите выглядеть невесомо или, наоборот, подчеркнуть силу — вы найдёте свой фасон. Главное — не бояться экспериментировать и доверять собственному вкусу.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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