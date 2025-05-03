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Модный тренд — натуральные брови! Рассказываем, как их отрастить и красиво оформить

Моя семья » Красота и стиль

Натуральность снова в моде, и это касается не только макияжа кожи и губ, но и бровей. Сегодня в тренде — густые, мягкие по форме брови, подчёркивающие индивидуальность. Забудьте о чётких линиях и татуажах — главное теперь это ухоженность и естественность.

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка смотрит в зеркало

Как отрастить брови: пошаговый подход

Прекратите выщипывать

Минимум на месяц дайте бровям расти свободно. Это может быть непросто, особенно если вы привыкли к определённой форме, но терпение — ключ к успеху.

Стимуляция роста

Используйте масла — касторовое, репейное или аргановое. Наносите их перед сном массажными движениями. Также подойдут специальные сыворотки с пептидами и витаминами.

Правильное питание

Рост волос напрямую зависит от рациона. Добавьте в меню продукты с витаминами группы B, железом, цинком и биотином.

Как оформить натуральные брови, не теряя их шарма

Корректируйте только лишние волоски

Удаляйте только те волоски, что явно выбиваются из формы. Не трогайте основную линию — это придаёт бровям ту самую «естественную» густоту.

Укладка — залог ухоженности

Используйте гель для фиксации. Он поможет уложить волоски в нужном направлении и сохранить форму на весь день.

Мягкий макияж

Если брови всё ещё редкие, используйте пудру или карандаш с растушёвкой — никаких графичных линий, только лёгкое заполнение.

Естественные брови — модный выбор и забота о себе

Следовать тренду на натуральность — значит быть в гармонии с собой. Правильный уход, немного терпения и щадящее оформление — и ваши брови будут выглядеть стильно и естественно, подчёркивая индивидуальность и свежесть образа.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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