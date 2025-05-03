Семь образов с белой рубашкой, которые заставят всех думать, что у вас личный стилист

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белая рубашка считается классикой, но летом она становится настоящей палочкой-выручалочкой. Её универсальность позволяет создавать десятки стильных образов — от делового до пляжного. Всё зависит от того, с чем вы её сочетаете.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

1. Классика: с джинсами или шортами

Самый простой, но не менее эффектный вариант — белая рубашка в тандеме с голубыми джинсами или деним-шортами. Добавьте кожаные сандалии и соломенную сумку — и образ готов.

2. Поверх купальника

Рубашка отлично заменит парео. Наденьте её поверх купальника и оставьте немного расстёгнутой — получится лёгкий и соблазнительный пляжный лук.

3. С юбкой миди

Белая рубашка, заправленная в струящуюся юбку миди — это идеальный романтический образ. Для акцента можно завязать рубашку на талии.

4. Объёмная рубашка как платье

Если рубашка оверсайз, носите её как мини-платье. Добавьте ремень, босоножки на каблуке и крупные украшения — и получите городской шик.

5. С брюками палаццо

Белая рубашка в комбинации с широкими брюками создаёт расслабленный, но элегантный образ. Идеально подойдёт для офиса в жаркие дни.

6. С жилетом или корсетом

Стилисты советуют носить белую рубашку с приталенными жилетами или корсетами — такой образ выглядит модно и подчеркнёт фигуру.

7. Завязанная на узел

Завяжите рубашку на талии — этот приём добавит образу летней лёгкости и небрежности. Особенно хорошо смотрится с льняными брюками или шортами.

Белая рубашка — стильный must-have

Не стоит недооценивать силу базовой вещи. Белая рубашка — это не скучно, а стильно и современно. Попробуйте хотя бы один из предложенных образов, и вы убедитесь сами: даже самая простая вещь может играть десятками модных оттенков.

Уточнения

Руба́шка — вид одежды, относящийся к верхнему нательному белью.



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