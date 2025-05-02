Не клей и не ламинируй ресницы — бабушкин метод работает в 100 раз лучше

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Завитые, пушистые и выразительные ресницы — мечта многих. Но даже если природа не наградила тебя ресницами-веерами, всё поправимо. Главное — знать, как за ними ухаживать. Вот несколько лайфхаков, которые помогут не просто укрепить ресницы, но и реально отрастить их.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж в розовых тонах

Питание и витамины

Ресницы на 96% состоят из кератина — белка, который нуждается в "строительном материале". Поэтому в рационе обязательно должны быть:

постное мясо, рыба, яйца, морепродукты;

овощи и фрукты с витаминами A, E, группы B;

орехи, оливковое масло и… вода. Много воды!

Добавь в меню продукты с биотином — он укрепит не только ресницы, но и волосы с ногтями. Но лучше проконсультироваться с врачом перед приёмом витаминов.

Масла, маски и бережный уход

Ресницы — как волосы: любят заботу. Попробуй:

наносить касторовое масло кисточкой или в виде компресса на 15 минут;

делать витаминные смеси из масел с добавлением А и Е;

использовать кондиционер для волос после умывания.

Важно: не переусердствуй! Любое средство сначала протестируй и не оставляй масла на ночь — можешь получить раздражение.

Косметика — друг или враг

Вот несколько золотых правил:

Завивай ресницы только до нанесения туши.

Используй тушь не старше трёх месяцев и с ухаживающим составом.

Всегда смывай макияж на ночь, прикладывая спонж на 30 секунд — без трения и растирания.

Иногда припудривай ресницы детской присыпкой между слоями туши — будет эффект "нарощенных".

Домашние лайфхаки

Расчёсывай реснички после душа — это помогает им высохнуть ровно.

Мой их мягким шампунем без слёз.

Наноси сыворотки с пептидами, гиалуронкой и скваланом.

Выбирай щипцы для завивки с тёплым эффектом, но не злоупотребляй — раз в неделю более чем достаточно.

Наращивание — это временный эффект. Чтобы твои настоящие ресницы действительно стали длиннее и гуще, лучше довериться проверенному уходу. Он работает — нужно лишь немного терпения.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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