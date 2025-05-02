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Ровный загар без пятен: что помогает, а что мешает коже стать красивой

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Что может быть приятнее тёплого солнца и золотистого загара? Но чтобы не сгореть уже в первый день отпуска и не покрыться пятнами, важно знать меру и действовать с умом. Ниже — 7 проверенных советов, как загорать красиво и без вреда для кожи.

Загар в солярии
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Загар в солярии

1. Забудьте про солярий

В солярии используются УФ-А лучи, которые не вырабатывают витамин D и перегружают кожу. 10 минут в капсуле — это как два часа под палящим солнцем. Меланин в ответ на такое излучение работает в аварийном режиме, а риск онкологии увеличивается почти вдвое. Лучше уж натуральное солнце, но с защитой.

2. Крем с SPF — не роскошь, а необходимость

Наноси солнцезащитное средство за 20 минут до выхода на улицу. Повторяй каждые 2 часа и после купания. Светлокожим — SPF от 25, смуглым можно 15-20. Не переусердствуй с SPF 50: он создаёт ложное чувство защищённости.

3. Поддержи кожу изнутри

Морковь, арбуз, брокколи и персики — лучшие друзья загара. А вот солёности, копчёности, алкоголь и диеты мешают меланину — вместо бронзового оттенка получишь пятна и сухость.

4. Время играет против — загорай с умом

С 11 до 16 часов солнце особенно агрессивно. Перенеси солнечные ванны на утро или вечер. Помни: меланин не вырабатывается бесконечно, и лежать часами бесполезно, а иногда и опасно.

5. Ищи тень — да, даже на пляже

Лучший загар получается, когда ты не пытаешься поджариться за день. Перерывы, прогулки, лёгкий отдых в тени — кожа скажет спасибо, а цвет будет держаться дольше.

6. Автозагар — безопасный лайфхак

Хочешь слегка "подготовиться" к пляжному сезону — используй автозагар. Он не защищает от солнца, но помогает не переусердствовать в первые дни на отдыхе. Идеальный вариант для чувствительной кожи и беременных.

7. Душ — только после загара

До солнца — никаких гелей, мыла, парфюмов. Они разрушают защитный барьер кожи и провоцируют пигментацию. А вот после — душ обязателен, плюс увлажняющее молочко или гель после загара.

Важный момент: если у тебя много родинок, перед отпуском стоит посоветоваться с дерматологом. Загар должен быть в радость, а не с последствиями.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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