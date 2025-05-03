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Маркетинговый обман или реальная польза? Вся правда о термальной воде, которую вы не знали

2:11
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В погоне за идеальной кожей мы всё чаще обращаем внимание на дополнительные продукты ухода, и термальная вода — один из самых обсуждаемых. Её рекомендуют использовать после очищения, в течение дня, в самолёте и даже после бритья. Но действительно ли она необходима вашей коже, или это просто маркетинговый трюк? Давайте разберёмся.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Что такое термальная вода и как она работает?

Термальная вода добывается из природных источников и богата минеральными солями и микроэлементами. В её составе — кальций, магний, цинк, селен и другие компоненты, обладающие успокаивающими и антиоксидантными свойствами. Эти вещества могут помогать коже справляться с раздражением, покраснением и обезвоженностью.

Когда термальная вода действительно полезна

Термальная вода особенно актуальна для чувствительной кожи, склонной к покраснениям, а также в период восстановления после косметологических процедур. Она отлично освежает в жару, снимает дискомфорт после пребывания на солнце и может быть мягким успокаивающим средством.

В чём подвох?

Несмотря на очевидные плюсы, термальная вода не является универсальным решением всех проблем кожи. Если использовать её неправильно — например, не промакивать лицо после нанесения — она может спровоцировать сухость, вытягивая влагу из кожи. Также важно помнить, что эффект от термальной воды краткосрочный и не заменит полноценного увлажняющего крема.

Как использовать термальную воду с умом

  1. Распылите средство на чистую кожу.
  2. Подождите 30 секунд–1 минуту.
  3. Обязательно промокните остатки салфеткой или ватным диском.
  4. Используйте её как дополнительный шаг, а не основной источник увлажнения.

Термальная вода — это не бесполезный продукт, но и не волшебное средство. Она может быть полезной, если вы понимаете её назначение и правильно её используете. Это скорее "бонус" в уходе, чем его база.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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