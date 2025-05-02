Каждое утро — мини-катастрофа? Эти замены коврику спасут ваши нервы и тапки

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2:06
Моя семья » Красота и стиль

Если вам надоело бороться с вечно мокрым и грязным ковриком в ванной, у нас есть для вас свежие идеи — и они куда практичнее, чем вы думаете.

Ванная комната
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ванная комната

Зачем вообще нужен коврик

Коврик в ванной должен обеспечивать комфорт и безопасность — защищать от скользкого пола и сохранять тепло. Но давайте честно: большинство тканевых ковриков быстро загрязняются, долго сохнут и требуют частой стирки. Так стоит ли оно того?

Альтернатива есть — и не одна

Вот пять решений, которые помогут вам забыть о традиционном коврике:

1. Деревянный коврик
Хотите, чтобы ванная напоминала спа-зону? Тогда деревянный коврик — ваш выбор. Он не только выглядит стильно, но и экологичен, устойчив к влаге и плесени. Идеален для тех, кто ценит натуральные материалы и уют.

2. Открытая душевая зона
Если у вас ремонт, задумайтесь о полном отказе от коврика. Сделайте всю ванную одну большую "зону для мытья" — с правильной плиткой и сливом. Без порожков и преград. Да, это потребует вложений, но результат — чистый, современный и практичный интерьер.

3. Каменные коврики из диатомита
Это не просто красиво — это технологично. Камень мгновенно впитывает воду, быстро сохнет, не пахнет и легко моется. Главное — выбрать модель с противоскользящим покрытием, чтобы не поскользнуться.

4. Тёплый пол
Комфортный, тёплый и… коврик не нужен. Подогрев пола — отличная альтернатива, если вы делаете капитальный ремонт. Это не только удобно, но и экономично: система потребляет мало энергии и уменьшает расходы на отопление.

5. Тканевые альтернативы с улучшенной вентиляцией
Если отказываться от текстиля вы не готовы, обратите внимание на модели из микрофибры с хорошей циркуляцией воздуха. Они сохнут быстрее и меньше пахнут.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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