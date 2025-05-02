Отключили воду — включай хитрость: волосы можно спасти за 30 рублей

И всё ради "профилактики"! Тазики, кипячение чайника, пляски с кружкой в ванной… А ведь в жару голова пачкается особенно быстро — пот, пыль, морская соль, спорт, пляж, стресс.
Пока одни сдаются и прячут жирные корни в тугие хвостики, другие идут в аптеку. Да, в аптеку — за настойкой перечной мяты. Этот копеечный флакон способен продлить ощущение чистоты волос между полноценными помывками.
Как его использовать:
Мята не только освежает кожу головы, но и слегка подсушивает её, уменьшая жирность. Да и запах приятный — как будто ты только из душа. А ещё это средство может:
Мятная настойка содержит спирт. Не нужно поливать этим составом всё полотно волос — ограничься корнями. И не используй средство каждый день — достаточно 2-3 раз в неделю в "особо тяжёлые" дни.
Этот нехитрый трюк поможет тебе пережить отключение воды без ущерба для внешности. Ну и без тоски у зеркала.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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