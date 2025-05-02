Отключили воду — включай хитрость: волосы можно спасти за 30 рублей

И всё ради "профилактики"! Тазики, кипячение чайника, пляски с кружкой в ванной… А ведь в жару голова пачкается особенно быстро — пот, пыль, морская соль, спорт, пляж, стресс.

Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Веснушки

Спасение за 30 рублей

Пока одни сдаются и прячут жирные корни в тугие хвостики, другие идут в аптеку. Да, в аптеку — за настойкой перечной мяты. Этот копеечный флакон способен продлить ощущение чистоты волос между полноценными помывками.

Как его использовать:

Смешай настойку с кипячёной водой в пропорции 1:1.

Перелей раствор в бутылку с распылителем или просто наноси его руками на корни.

Пользуйся после тренировки, пляжа или просто по утрам, если не хочешь снова мучиться с мытьём головы.

Работает? Ещё как!

Мята не только освежает кожу головы, но и слегка подсушивает её, уменьшая жирность. Да и запах приятный — как будто ты только из душа. А ещё это средство может:

снизить количество перхоти;

стимулировать рост волос (за счёт улучшения микроциркуляции);

создать эффект "свежевымытой головы", даже если ты не подходила к душу два дня.

Но будь осторожна

Мятная настойка содержит спирт. Не нужно поливать этим составом всё полотно волос — ограничься корнями. И не используй средство каждый день — достаточно 2-3 раз в неделю в "особо тяжёлые" дни.

Этот нехитрый трюк поможет тебе пережить отключение воды без ущерба для внешности. Ну и без тоски у зеркала.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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