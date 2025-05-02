Один кивок щеточкой — и ресницы начинают новую жизнь (если ты знаешь как)

2:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты удивишься, но длина и густота ресниц зависят не только от генетики. Всё больше женщин убеждаются: при правильном подходе их можно отрастить — натурально, эффективно и без дорогостоящих процедур.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тушь для ресниц

Что влияет на рост ресниц

Чтобы добиться действительно впечатляющего результата, важно соблюдать несколько простых, но важных правил. Ресницы, как и волосы, требуют внимания, питания и ухода. Иначе все усилия — впустую.

Питание — первый шаг к длинным ресницам

Основу ресниц составляет кератин — белок, придающий им прочность и эластичность. Поэтому белковая пища жизненно важна. Включи в рацион:

постное мясо (крольчатина, курица, говядина),

рыбу и морепродукты,

сыр, молоко,

орехи и оливковое масло.

Полезно сочетать белки с кислыми фруктами — например, рыбу с лимоном — для лучшего усвоения.

Для роста волосков незаменимы и витамины: А, Е, группы В. Их источники — тыква, брокколи, морковь, спаржа, бананы, печень, авокадо. Обязательно пей достаточно воды и убедись, что у тебя нет аллергии на эти продукты.

Натуральный уход: масла и витамины

Растительные масла — это настоящая находка. Особенно эффективны:

касторовое,

облепиховое,

оливковое.

Смешивай их и добавляй витамины А и Е (из аптечных капсул). Наноси смесь щеточкой — аккуратно и без фанатизма, чтобы не вызвать раздражение глаз.

Косметика имеет значение

Просроченная тушь, агрессивные средства для снятия макияжа — враги твоих ресниц. Помни:

тушь нужно менять каждые 3 месяца,

при снятии макияжа не три глаза, а прикладывай спонж на 30 секунд,

очищай от корней к кончикам, по направлению роста.

И самое главное — никогда не ложись спать с макияжем!

Простые домашние приёмы

Вот что ещё поможет:

Расчесывай ресницы после душа — щеточкой от старой туши или зубной щёткой. Это предотвратит их склеивание и ломкость.

Следи за позой во сне — не зарывайся лицом в подушку: это портит не только ресницы, но и кожу лица.

Не пробуй всё сразу — прислушивайся к своему организму. А если есть сомнения — проконсультируйся с врачом.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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