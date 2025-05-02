Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отключили воду — включай хитрость: волосы можно спасти за 30 рублей
Как сделать, чтобы изюм не проваливался в тесте — простейший приём, а эффект как из пекарни
Сухой, влажный или смешанный? Как выбрать корм для котёнка до года
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Как травма повлияла на гонорар Джереми Реннера: секреты отмены Соколиного глаза
Арбузы на даче, как из супермаркета — помогут дрожжи и песок
Каждое утро — мини-катастрофа? Эти замены коврику спасут ваши нервы и тапки
Деньги капнут с неба: кому повезёт получить прибавку в мае
Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе

Один кивок щеточкой — и ресницы начинают новую жизнь (если ты знаешь как)

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Ты удивишься, но длина и густота ресниц зависят не только от генетики. Всё больше женщин убеждаются: при правильном подходе их можно отрастить — натурально, эффективно и без дорогостоящих процедур.

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

Что влияет на рост ресниц

Чтобы добиться действительно впечатляющего результата, важно соблюдать несколько простых, но важных правил. Ресницы, как и волосы, требуют внимания, питания и ухода. Иначе все усилия — впустую.

Питание — первый шаг к длинным ресницам

Основу ресниц составляет кератин — белок, придающий им прочность и эластичность. Поэтому белковая пища жизненно важна. Включи в рацион:

  • постное мясо (крольчатина, курица, говядина),
  • рыбу и морепродукты,
  • сыр, молоко,
  • орехи и оливковое масло.

Полезно сочетать белки с кислыми фруктами — например, рыбу с лимоном — для лучшего усвоения.

Для роста волосков незаменимы и витамины: А, Е, группы В. Их источники — тыква, брокколи, морковь, спаржа, бананы, печень, авокадо. Обязательно пей достаточно воды и убедись, что у тебя нет аллергии на эти продукты.

Натуральный уход: масла и витамины

Растительные масла — это настоящая находка. Особенно эффективны:

  • касторовое,
  • облепиховое,
  • оливковое.

Смешивай их и добавляй витамины А и Е (из аптечных капсул). Наноси смесь щеточкой — аккуратно и без фанатизма, чтобы не вызвать раздражение глаз.

Косметика имеет значение

Просроченная тушь, агрессивные средства для снятия макияжа — враги твоих ресниц. Помни:

  • тушь нужно менять каждые 3 месяца,
  • при снятии макияжа не три глаза, а прикладывай спонж на 30 секунд,
  • очищай от корней к кончикам, по направлению роста.

И самое главное — никогда не ложись спать с макияжем!

Простые домашние приёмы

Вот что ещё поможет:

  • Расчесывай ресницы после душа — щеточкой от старой туши или зубной щёткой. Это предотвратит их склеивание и ломкость.
  • Следи за позой во сне — не зарывайся лицом в подушку: это портит не только ресницы, но и кожу лица.

Не пробуй всё сразу — прислушивайся к своему организму. А если есть сомнения — проконсультируйся с врачом.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Самые живучие из всех: динозавры никуда не исчезли, просто научились летать
Наука и техника
Самые живучие из всех: динозавры никуда не исчезли, просто научились летать Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин

Стирка при 30°C не только экономит до 38% энергии, но и защищает деликатные ткани. Узнайте, как изменить свои привычки для улучшения бюджета и экологии.

Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
Змея на даче — не байка: когда гадюки выходят на охоту и как не попасть под клык
5 столовых ложек прямо в раковину — это лучший способ очистить слив
Извини, дорогая, но ты некрасивая: машины, за руль которых не хочется садиться
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Собака вроде не жалуется, но терпит это каждый день — и это её бесит
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Над диваном пусто? Вот что повесить, чтобы оживить интерьер
Последние материалы
Отключили воду — включай хитрость: волосы можно спасти за 30 рублей
Как сделать, чтобы изюм не проваливался в тесте — простейший приём, а эффект как из пекарни
Сухой, влажный или смешанный? Как выбрать корм для котёнка до года
Секретный срок посадки кабачков: если упустить, урожая можно не ждать
Как травма повлияла на гонорар Джереми Реннера: секреты отмены Соколиного глаза
Япония признала, что не может договориться с США насчёт пошлин
Арбузы на даче, как из супермаркета — помогут дрожжи и песок
Каждое утро — мини-катастрофа? Эти замены коврику спасут ваши нервы и тапки
Деньги капнут с неба: кому повезёт получить прибавку в мае
Зрители в недоумении: Олег Майами устроил хаос на сцене в клубе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.