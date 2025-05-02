Один кивок щеточкой — и ресницы начинают новую жизнь (если ты знаешь как)

Ты удивишься, но длина и густота ресниц зависят не только от генетики. Всё больше женщин убеждаются: при правильном подходе их можно отрастить — натурально, эффективно и без дорогостоящих процедур.
Чтобы добиться действительно впечатляющего результата, важно соблюдать несколько простых, но важных правил. Ресницы, как и волосы, требуют внимания, питания и ухода. Иначе все усилия — впустую.
Основу ресниц составляет кератин — белок, придающий им прочность и эластичность. Поэтому белковая пища жизненно важна. Включи в рацион:
Полезно сочетать белки с кислыми фруктами — например, рыбу с лимоном — для лучшего усвоения.
Для роста волосков незаменимы и витамины: А, Е, группы В. Их источники — тыква, брокколи, морковь, спаржа, бананы, печень, авокадо. Обязательно пей достаточно воды и убедись, что у тебя нет аллергии на эти продукты.
Растительные масла — это настоящая находка. Особенно эффективны:
Смешивай их и добавляй витамины А и Е (из аптечных капсул). Наноси смесь щеточкой — аккуратно и без фанатизма, чтобы не вызвать раздражение глаз.
Просроченная тушь, агрессивные средства для снятия макияжа — враги твоих ресниц. Помни:
И самое главное — никогда не ложись спать с макияжем!
Вот что ещё поможет:
Не пробуй всё сразу — прислушивайся к своему организму. А если есть сомнения — проконсультируйся с врачом.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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