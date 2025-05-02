Крем, который спасёт вас от сухости, жирного блеска и фотостарения: полный гид на лето

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С наступлением жары кожа начинает вести себя иначе: повышается потоотделение, активнее вырабатывается себум, поры быстрее забиваются. Обычный плотный крем, подходящий для зимы, летом может спровоцировать жирный блеск, высыпания и ощущение тяжести. Поэтому увлажнение в тёплое время года требует другого подхода — более лёгкого и адаптированного.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина наносит солнцезащитный крем

Текстура имеет значение

Летом лучше отказаться от густых и насыщенных кремов в пользу лёгких, быстро впитывающихся средств. Обратите внимание на следующие формы:

Гели — отлично подходят для жирной и комбинированной кожи, не перегружают её.

— отлично подходят для жирной и комбинированной кожи, не перегружают её. Флюиды — лёгкие эмульсии, идеально сочетаются с макияжем.

— лёгкие эмульсии, идеально сочетаются с макияжем. Крем-гели — золотая середина для нормальной и склонной к сухости кожи.

— золотая середина для нормальной и склонной к сухости кожи. Спреи и эссенции — для экспресс-увлажнения в течение дня.

Лучшие ингредиенты для летнего увлажнения

Правильно подобранный состав — залог свежести и комфорта в жару. Вот компоненты, на которые стоит обратить внимание:

Гиалуроновая кислота— удерживает влагу в коже без эффекта жирности. Ниацинамид — регулирует выработку себума, уменьшает поры, успокаивает кожу. Алоэ вера — охлаждает и восстанавливает после солнечного воздействия. Пантенол (провитамин В5) — снимает раздражение и поддерживает барьер кожи. Экстракты огурца, зелёного чая, ромашки — натуральные антиоксиданты и увлажнители.

Избегайте силиконов и масел в составе, если у вас склонность к высыпаниям.

Увлажнение с защитой: идеальный вариант

В летний период идеален крем с SPF-защитой. Он одновременно увлажняет и оберегает от ультрафиолета. Даже в городе УФ-лучи ускоряют старение кожи, поэтому дневной крем с SPF 30+ станет вашей лучшей защитой от фотостарения.

Лето — не повод отказываться от ухода

Лёгкий увлажняющий крем с подходящей текстурой и активными компонентами обеспечит вашей коже комфорт, защиту и здоровый вид даже в самую жаркую погоду. Главное — не перегружать кожу и выбирать продукты по её типу и потребностям.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.



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