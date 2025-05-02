Крем, который спасёт вас от сухости, жирного блеска и фотостарения: полный гид на лето

С наступлением жары кожа начинает вести себя иначе: повышается потоотделение, активнее вырабатывается себум, поры быстрее забиваются. Обычный плотный крем, подходящий для зимы, летом может спровоцировать жирный блеск, высыпания и ощущение тяжести. Поэтому увлажнение в тёплое время года требует другого подхода — более лёгкого и адаптированного.
Летом лучше отказаться от густых и насыщенных кремов в пользу лёгких, быстро впитывающихся средств. Обратите внимание на следующие формы:
Правильно подобранный состав — залог свежести и комфорта в жару. Вот компоненты, на которые стоит обратить внимание:
Избегайте силиконов и масел в составе, если у вас склонность к высыпаниям.
В летний период идеален крем с SPF-защитой. Он одновременно увлажняет и оберегает от ультрафиолета. Даже в городе УФ-лучи ускоряют старение кожи, поэтому дневной крем с SPF 30+ станет вашей лучшей защитой от фотостарения.
Лёгкий увлажняющий крем с подходящей текстурой и активными компонентами обеспечит вашей коже комфорт, защиту и здоровый вид даже в самую жаркую погоду. Главное — не перегружать кожу и выбирать продукты по её типу и потребностям.
Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
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