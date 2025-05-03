Крем с гиалуронкой делает морщины глубже — причина в одной невинной детали

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, вы делаете всё правильно: крем с гиалуронкой, маски, уход. А в зеркале — новые морщины. Что не так?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина наносит крем

Правда о гиалуроновой кислоте в кремах

Маркетинг обещает, что гиалуроновая кислота "напитает кожу влагой". Но в большинстве средств молекулы слишком крупные. Они не проникают глубже верхнего слоя и наоборот — вытягивают воду изнутри наружу. В итоге — временный лифтинг и ускоренная сухость.

Молекулы кислоты в большинстве кремов слишком крупные, чтобы проникнуть в кожу — они остаются на поверхности, вытягивая влагу из глубоких слоёв.

Хотите настоящего увлажнения? Купите в аптеке ампулы с низкомолекулярной гиалуронкой и добавляйте пару капель в свой лосьон.

А теперь о враге посерьёзнее — сахаре

Сладости — не просто калории. Они запускают гликацию — процесс, при котором молекулы сахара склеивают волокна коллагена. Кожа становится рыхлой, тусклой и теряет упругость.

Замените конфеты на финики. Они сладкие, но содержат медь, которая снижает гликацию. И не забывайте о нутриентах — особенно если балуетесь "детоксом".

Детокс? Нет, спасибо

Миф о токсинах, "которые выводятся только голоданием", не выдерживает критики. Печень — идеальная система очистки. А вот дефицит цинка и селена (при отказе от еды) — вполне реальная угроза коже.

Лучше добавьте в рацион бразильский орех. Один в день — и суточная норма селена в кармане.

Красота начинается не с банки крема, а с тарелки!

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



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