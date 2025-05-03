Жир у корней, как назло? Один неожиданный трюк решает проблему без сухих спреев

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Звучит странно, но обычная поваренная соль может стать вашим самым эффективным бьюти-средством. Всё, что нужно — добавить её в шампунь. Да-да, именно в тот самый, которым вы пользуетесь каждую неделю. Результаты удивляют даже скептиков.

Фото: freepik.com by master1305 на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Как это работает

Соль действует как мягкий пилинг для кожи головы:

убирает остатки укладочных средств

очищает поры

нормализует жирность у корней

Волосы дольше остаются свежими, не слипаются к вечеру и сохраняют объём.

Как применять без вреда

Добавьте щепотку соли в разовую порцию шампуня прямо в ладони

Слегка размешайте до растворения

Втирайте в корни, не нажимая

Повторять — не чаще 1 раза в 7-10 дней

Чаще не нужно: можно нарушить баланс кожи и получить обратный эффект — раздражение.

Подходит не всем

Если волосы сухие или окрашенные — будьте осторожны. Лучше протестировать сначала на небольшом участке. При чувствительной коже головы лучше посоветоваться с дерматологом.

Бонус: шампунь станет гуще

Пара крупинок соли помогает исправить слишком жидкий шампунь, не влияя на его свойства.

Морская соль предпочтительнее (в ней больше минералов), но и обычная подойдёт — только не йодированная и не с ароматами.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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