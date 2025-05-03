Жир у корней, как назло? Один неожиданный трюк решает проблему без сухих спреев

Звучит странно, но обычная поваренная соль может стать вашим самым эффективным бьюти-средством. Всё, что нужно — добавить её в шампунь. Да-да, именно в тот самый, которым вы пользуетесь каждую неделю. Результаты удивляют даже скептиков.
Соль действует как мягкий пилинг для кожи головы:
Волосы дольше остаются свежими, не слипаются к вечеру и сохраняют объём.
Добавьте щепотку соли в разовую порцию шампуня прямо в ладони
Слегка размешайте до растворения
Втирайте в корни, не нажимая
Повторять — не чаще 1 раза в 7-10 дней
Чаще не нужно: можно нарушить баланс кожи и получить обратный эффект — раздражение.
Если волосы сухие или окрашенные — будьте осторожны. Лучше протестировать сначала на небольшом участке. При чувствительной коже головы лучше посоветоваться с дерматологом.
Пара крупинок соли помогает исправить слишком жидкий шампунь, не влияя на его свойства.
Морская соль предпочтительнее (в ней больше минералов), но и обычная подойдёт — только не йодированная и не с ароматами.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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