Волосы, как солнце в Провансе: новый оттенок Кейт покорил всех

На официальном визите на шотландский остров Малл Кейт Миддлтон появилась в неожиданно ярком образе. Вместо привычного тёмного мокко — светлый бронзовый оттенок, ближе к золотистому блонду с ореховой базой. Волосы словно подсвечивают лицо изнутри — эффект натурального бронзера в действии!
Дата выхода в свет оказалась символичной: 29 апреля принц Уильям и Кейт отмечали 14-летие брака. Но главной темой обсуждения стали не поздравления, а преображение принцессы. Новый цвет подчеркнул её свежий образ — без переборов, без резких переходов. Только мягкие переливы и сияние, словно от солнца.
Новая укладка Кейт — эталон естественности. Волны свободно струятся по спине, золотистые блики "двигаются" вместе с ней. Никакой искусственной драматургии — всё мягко, утончённо и ненавязчиво. Именно такой бронзовый микс блонда и коричневого предсказывают как самый модный в этом сезоне.
Этот цвет волос — как отпуск в солнечном Провансе: тёплый, воздушный, с золотистым послевкусием. Он отлично сочетается с летним гардеробом, подчёркивает загар и дарит лицу нежное свечение. Неудивительно, что салоны уже фиксируют всплеск запросов на "как у Кейт".
Кейт Миддлтон — пример того, как можно оставаться верной себе и при этом меняться. Зимой — насыщенный тёмный, летом — бликующий бронзовый. Она не боится экспериментов, но делает их с королевской сдержанностью.
Новый образ Кейт — это не только смена цвета. Это напоминание, что мода может быть мягкой, элегантной и лишённой крайностей. Как всегда, она подтверждает свой статус иконы стиля — спокойно, уверенно и очень по-королевски.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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