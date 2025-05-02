Мода ушла, а вещи остались: гардеробные привычки, которые вас старят

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода любит перемены, а мы — комфорт. И если вы родились до начала 80-х, есть шанс, что ваш гардероб до сих пор хранит кое-что, от чего уже пора отказаться. Ведь иногда любимые вещи из прошлого начинают играть против нас.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка в наушниках

Да, воспоминания — это тепло. Но устаревший стиль может непроизвольно сделать ваш образ нелепым, особенно в глазах более молодых. Посмотрим, что стоит оставить в прошлом, если не хотите выглядеть будто застряли в 90-х.

Джинсы с кислотной стиркой

Культовый деним с разводами — это уже не про стиль, а про музей моды. Сейчас в тренде тёмные оттенки, прямая или слегка зауженная посадка. Пора пересесть с машины времени на современный силуэт.

Подплечники как у героинь мыльных опер

В своё время они символизировали силу и уверенность. Сегодня — скорее выглядят как карнавальный костюм. Время перейти на мягкие линии и актуальные жакеты.

Гетры

Если вы не собираетесь на тренировку по джаз-фанку, гетры лучше оставить в ящике с воспоминаниями. Сейчас они читаются как костюм для вечеринки в стиле 80-х.

Плиссированные хаки-брюки

Они давно уступили место моделям с плоским передом. Современные фасоны делают силуэт стройнее и моложе. Попрощайтесь со складками — и посмотрите, как заиграет весь образ.

Резинки для волос

Да, они были удобны. Но сегодня — скорее ироничный привет из юности. Хотите сохранить стиль? Лучше выбрать лаконичные аксессуары для волос в нейтральных тонах.

Мешковатые карго-шорты

Карманов много, а пользы для образа — не очень. Современные модели лаконичнее и подчёркивают фигуру, а не прячут её. Комфорт можно сохранить, а стиль — освежить.

Неоновые ветровки

Они буквально светились на улицах 90-х. Сегодня — это уже визуальный шум. Более спокойные оттенки и минимализм — вот что сейчас выглядит дорого и уместно.

Мода меняется — и, отпуская прошлое, мы не теряем себя, а открываем путь к более свежему, современному и уверенному образу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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