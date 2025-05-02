Худеешь, но живот живёт своей жизнью? Всё дело в этих трёх странных привычках

Кажется невероятным, но, чтобы сбросить лишний вес, не нужно изнурять себя в зале или отказываться от любимой еды. Диетолог Лин-Дженет Реситас в своём исследовании пришла к неожиданному выводу: плавное и стабильное снижение веса возможно, если изменить всего три привычки.
"Все знают про два литра воды в день, — говорит Реситас. — Но мало кто обращает внимание, когда пить".
В ходе наблюдений за пациентами с разным режимом питья оказалось, что стабильнее всего худели те, кто пил по расписанию и преимущественно до вечера.
Идеальный график:
После шести вечера лучше не пить — это мешает организму восстанавливаться и может замедлить обмен веществ.
"Кортизол — это гормон стресса. Он заставляет нас есть, даже если мы не голодны", — объясняет специалист.
Чтобы снизить его уровень, достаточно включить в обеденные приёмы пищи продукты вроде:
Они помогают дольше сохранять сытость, уменьшают вечерний аппетит, улучшают пищеварение и даже борются с вздутием.
"Да, вы не ослышались", — с улыбкой говорит Реситас. — "Чем больше вы тренируетесь, тем выше стресс, а значит, — больше кортизола".
Многие ошибочно думают, что частые и длительные тренировки ускоряют похудение. Но организм воспринимает это как стресс и… начинает сопротивляться.
Оптимальный режим: 2-3 тренировки в неделю, не дольше часа.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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