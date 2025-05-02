Худеешь, но живот живёт своей жизнью? Всё дело в этих трёх странных привычках

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Кажется невероятным, но, чтобы сбросить лишний вес, не нужно изнурять себя в зале или отказываться от любимой еды. Диетолог Лин-Дженет Реситас в своём исследовании пришла к неожиданному выводу: плавное и стабильное снижение веса возможно, если изменить всего три привычки.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Пить нужно не только много, но и вовремя

"Все знают про два литра воды в день, — говорит Реситас. — Но мало кто обращает внимание, когда пить".

В ходе наблюдений за пациентами с разным режимом питья оказалось, что стабильнее всего худели те, кто пил по расписанию и преимущественно до вечера.

Идеальный график:

стакан воды сразу после пробуждения,

затем — в 11:00,

и по стакану каждые два часа до 18:00.

После шести вечера лучше не пить — это мешает организму восстанавливаться и может замедлить обмен веществ.

Уровень кортизола напрямую влияет на ваш вес

"Кортизол — это гормон стресса. Он заставляет нас есть, даже если мы не голодны", — объясняет специалист.

Чтобы снизить его уровень, достаточно включить в обеденные приёмы пищи продукты вроде:

шпината,

миндаля,

клубники,

томатов.

Они помогают дольше сохранять сытость, уменьшают вечерний аппетит, улучшают пищеварение и даже борются с вздутием.

Реже — значит эффективнее

"Да, вы не ослышались", — с улыбкой говорит Реситас. — "Чем больше вы тренируетесь, тем выше стресс, а значит, — больше кортизола".

Многие ошибочно думают, что частые и длительные тренировки ускоряют похудение. Но организм воспринимает это как стресс и… начинает сопротивляться.

Оптимальный режим: 2-3 тренировки в неделю, не дольше часа.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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