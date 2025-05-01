Секретное оружие для скучных понедельников: встречайте блузку, которая творит стиль

Когда-то такие рубашки носили юные аристократы XVIII-XIX веков. Рукава с оборками, высокие воротники, манжеты с блеском — всё это отсылки к романтике давно ушедших времён. Их можно легко представить на поэтах-романтиках, пиратах вроде Джека Воробья или героях "Бриджертонов". Сегодня мода вновь обращается к этой эстетике, но теперь уже в женском гардеробе.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Магазин женской одежды

От подиума — в повседневность

Бренды Alexander McQueen, Dior, Chanel и Chloé вдохнули новую жизнь в poet blouses, сделав их не только частью подиумной моды, но и доступным элементом повседневного стиля. Эти блузки стали символом изящества и утончённости. Причём подиумы не ограничились только весенними коллекциями — некоторые показы с такими блузками запланированы даже на осень.

Как носить poet blouse сегодня

Хотя в их дизайне чувствуется дух прошлого, такие блузки удивительно легко вписываются в современный гардероб. Белая poet blouse может оживить и классический образ, и повседневный стиль. Их носят с:

джинсами любых фасонов,

широкими или прямыми брюками,

юбками — от мини до макси,

элементами бохо-стиля, который вновь набирает популярность.

Тонкая грань между драмой и женственностью

Особенность poet-блузок в том, что они легко придают образу немного театральности, не лишая его элегантности. Это выбор для тех, кто хочет выделиться, но без излишнего эпатажа.

Когда мужчинам тесно — женщинам просторно

Когда мужская мода лишь изредка флиртует с романтическими силуэтами (разве что в образах южнокорейского рэпера G-Dragon), женская мода с радостью принимает этот стиль. И делает его своим.

Уточнения

Блузка (от фр. Blouson — куртка) — женская лёгкая одежда из тонкой ткани в виде короткой приталенной рубашки.



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