Ваш любимый аромат может обмануть: раскрыт секрет, который меняет всё

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Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Парфюм

Вы когда-нибудь задумывались, чем отличается туалетная вода от парфюмированной? Или почему одни ароматы стоят как космический корабль, а другие — как чашка кофе? Давайте разберемся, что скрывается за терминологией и как это влияет на ваш выбор.

Что скрывается за названиями

Ароматы различаются по концентрации ароматических веществ, что напрямую влияет на их стойкость, интенсивность и цену. Вот основные категории:

Одеколон (Eau de Cologne): 2-5% ароматических веществ. Легкий, свежий, часто цитрусовый запах, длится около 2 часов.

Туалетная вода (Eau de Toilette, EDT): 5-15%. Легкий и свежий аромат, подходит для повседневного использования.

Парфюмированная вода (Eau de Parfum, EDP): 15-20%. Более насыщенный и стойкий аромат, сохраняется до 6 часов.

Парфюм (Extrait de Parfum): 20-40%. Самая высокая концентрация, интенсивный и долгосрочный аромат.

Эликсир: более 25%. Очень концентрированный, может быть дорогим и редким.

Как концентрация влияет на аромат

С увеличением концентрации ароматических веществ меняется не только стойкость, но и характер аромата. В более концентрированных версиях часто используются более чистые и натуральные ингредиенты, что делает запах более глубоким и сложным. Например, кожа, ладан, ваниль и янтарь — характерные ноты для парфюма и эликсира.

Как выбрать свой аромат

Тестируйте на коже: запах может меняться в зависимости от типа кожи.

Учитывайте сезон: легкие ароматы лучше подходят для лета, насыщенные — для зимы.

Обратите внимание на концентрацию: если вам нужен стойкий аромат на весь день, выбирайте EDP или парфюм.

Не забывайте о бюджете: иногда можно найти отличный аромат по доступной цене.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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