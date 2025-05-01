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Ваш любимый аромат может обмануть: раскрыт секрет, который меняет всё

2:07
Моя семья » Красота и стиль
Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Вы когда-нибудь задумывались, чем отличается туалетная вода от парфюмированной? Или почему одни ароматы стоят как космический корабль, а другие — как чашка кофе? Давайте разберемся, что скрывается за терминологией и как это влияет на ваш выбор.

Что скрывается за названиями

Ароматы различаются по концентрации ароматических веществ, что напрямую влияет на их стойкость, интенсивность и цену. Вот основные категории:

  • Одеколон (Eau de Cologne): 2-5% ароматических веществ. Легкий, свежий, часто цитрусовый запах, длится около 2 часов.
  • Туалетная вода (Eau de Toilette, EDT): 5-15%. Легкий и свежий аромат, подходит для повседневного использования.
  • Парфюмированная вода (Eau de Parfum, EDP): 15-20%. Более насыщенный и стойкий аромат, сохраняется до 6 часов.
  • Парфюм (Extrait de Parfum): 20-40%. Самая высокая концентрация, интенсивный и долгосрочный аромат.
  • Эликсир: более 25%. Очень концентрированный, может быть дорогим и редким.

Как концентрация влияет на аромат

С увеличением концентрации ароматических веществ меняется не только стойкость, но и характер аромата. В более концентрированных версиях часто используются более чистые и натуральные ингредиенты, что делает запах более глубоким и сложным. Например, кожа, ладан, ваниль и янтарь — характерные ноты для парфюма и эликсира.

Как выбрать свой аромат

  • Тестируйте на коже: запах может меняться в зависимости от типа кожи.
  • Учитывайте сезон: легкие ароматы лучше подходят для лета, насыщенные — для зимы.
  • Обратите внимание на концентрацию: если вам нужен стойкий аромат на весь день, выбирайте EDP или парфюм.
  • Не забывайте о бюджете: иногда можно найти отличный аромат по доступной цене.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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