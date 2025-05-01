Ваш любимый аромат может обмануть: раскрыт секрет, который меняет всё

Вы когда-нибудь задумывались, чем отличается туалетная вода от парфюмированной? Или почему одни ароматы стоят как космический корабль, а другие — как чашка кофе? Давайте разберемся, что скрывается за терминологией и как это влияет на ваш выбор.
Ароматы различаются по концентрации ароматических веществ, что напрямую влияет на их стойкость, интенсивность и цену. Вот основные категории:
С увеличением концентрации ароматических веществ меняется не только стойкость, но и характер аромата. В более концентрированных версиях часто используются более чистые и натуральные ингредиенты, что делает запах более глубоким и сложным. Например, кожа, ладан, ваниль и янтарь — характерные ноты для парфюма и эликсира.
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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