Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком

0:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стилисты модного журнала Vogue рассказали, чем можно заменить классическую белую футболку.

Фото: commons.wikimedia.org by Vidzonian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бутик

Весной и летом 2025 года в тренде будут блузы, майки и лонгсливы с надписями.

Главным трендом обещают стать вещи с изображениями и названиями популярных курортов: Лазурный берег, Сицилия, Канары.

Еще эксперты рекомендуют присмотреться к футболкам с принтом в технике тай-дай. Такие вещи были в гардеробе каждой модницы в 70-х.

Уточнения

Футбо́лка — предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевающийся через голову. Является одним из самых массово используемых видов одежды.





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