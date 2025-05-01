Достойная замена классической белой футболке: стилист Vogue поделился лайфхаком

Стилисты модного журнала Vogue рассказали, чем можно заменить классическую белую футболку.
Весной и летом 2025 года в тренде будут блузы, майки и лонгсливы с надписями.
Главным трендом обещают стать вещи с изображениями и названиями популярных курортов: Лазурный берег, Сицилия, Канары.
Еще эксперты рекомендуют присмотреться к футболкам с принтом в технике тай-дай. Такие вещи были в гардеробе каждой модницы в 70-х.
Футбо́лка — предмет нательной одежды для обоих полов, обычно не имеющий пуговиц, воротника и карманов, с короткими рукавами, закрывающий туловище, часть рук и верх бёдер, надевающийся через голову. Является одним из самых массово используемых видов одежды.
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